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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Hakemlere saldırmayalım, futbolun konuşulmasını istemiyoruz - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Hakemlere saldırmayalım, futbolun konuşulmasını istemiyoruz

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, hakemlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulunarak, Türk futbolunun bu şekilde ilerleyemeyeceğini belirtti. Çamlı, dostluk ve kardeşlik ortamında futbolun devam etmesini istediğini söyledi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Hakemlere saldırmayalım, futbolun konuşulmasını istemiyoruz
20.12.2023 - 20:22,
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Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, hakemlere yönelik saldırılara ilişkin, "Gelin bu hakemleri bir rahat bırakalım, rahat çıksınlar, rahat maç yönetsinler. 2 hafta hata yapsınlar. Hakemler üzerinden artık futbolun konuşulmasını istemiyoruz. Türk futbolu bu şekilde hiçbir yere gidemez" dedi.

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, 4-3 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemlere yönelik saldırılara değinen Çamlı, çağrıda bulunarak, "Hiçbiri bizim düşmanımız değil. Bunlar bizim Türk çocukları ya. Bunları biz hatalarıyla da kabul edeceğiz, güzellikleriyle de kabul edeceğiz. Biz, bu ligi kendi çocuklarımızla oynayacağız. Onun için yenilsek de, yensek de hiç önemi yok ama biz sahada kardeşlik ve dostluk istiyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oynadı, kazandı ve 3 puanını aldı. Biz de maçı kazanabilirdik. Belki 5-3 kazanabilirdik, belki onlar 6-5 kazanabilirdi. Hiç fark etmez. Bugün sahadaki mücadeleden dolayı kendi futbolcularımı yürekten kutluyorum. Herbirini alınlarından öpüyorum. Canları sağ olsun. Bu yolda kaybetmek de var ama biz yola devam edeceksek bunun bir kaos ortamında değil, dostluk, muhabbet ve kardeşlik ortamında devam etmesini istiyoruz. Hakemler üzerinden artık futbolun konuşulmasını istemiyoruz. Türk futbolu bu şekilde hiçbir yere gidemez. Türk futbolunda kulüp başkanları olarak bizler de kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Bu işi yönetenler de kendine çekin düzen vermek zorunda. Sahadaki futbolcu kardeşlerimizde hakeme yardımcı olmak zorunda. Bu ancak bu şekilde düzelir" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından hakem getirip de Türkiye'de yabancı hakemlere maç mı yönettirelim?"

Çamlı, "Sadece hakemleri suçla, nereye kadar suçlayacağız. Yurt dışından hakem getirip de Türkiye'de yabancı hakemlere maç mı yönettirelim. Bu Türk insanına yakışır mı? Kesinlikle böyle bir şey istemiyoruz. Hakemlerde kendilerine bakacaklar, performanslarını artıracaklar. Onlar da hata yapıyorlar, evet ama ne yapalım şimdi. Hakemleri hata yaptılar diye kötü insan mı ilan edelim. Asla etmeyeceğiz. Bugün ortaya konan futbolu, hakemleri ve iki takımı da tebrik ediyorum. İnanıyorum ki buraya gelenler çok keyifli maç izledi. Kaybettik, can sağ olsun. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz bundan sonra kendi maçlarımıza bakacağız ama asla hakem konuşmayacağız. Bu benim kanaatim ve öngörüm. Asla hakemlerle ilgili bir şey söylemeyeceğiz. 5 tane penaltımız dahi verilmese konuşmayacağız. Konuştukça bu iş kötüye gidiyor. Biz konuştukça hakemler hata yapmaya devam ediyor. Bir serbest bırakalım ve rahat maç yönetsinler. Ne yapıyorlar bakalım. Hiç kimse kimsenin düşmanı değil. Buradan kulüp başkanı olarak çağrıda bulunuyorum. Gelin bu hakemleri bir rahat bırakalım, rahat çıksınlar, rahat maç yönetsinler. 2 hafta hata yapsınlar. Ne oluyor yani. Biz sahada bir savaşa çıkmıyoruz. Nihayetinde bir futbol karşılaşması. Bunun bir kaybedeni, bir kazananı olacak. Ülkemizin birliğe, beraberliğe, bir kardeşliğe ihtiyacı var. Buraya gelen on binler mutlu olmak için geliyor. Onları da burada gerip göndermeyelim" şeklinde konuştu" diye konuştu.

"Onurumuza ve kimliğimize yakışır görüntüler sergilememiz gerekiyor"

Bir gazetecinin maçın ardından futbolcular arasında çıkan gerginliği sorması üzerine Çamlı, "Ufak tefek tartışmalar olabilir. Evde iki kardeş kavga etmiyor mu? Birbirlerine sen bunu yapmadın, ben bunu yapmadım tarzı şeyler. Bunların önemi yok. Bunlar futbolu gerecek olaylar değil. Biz başka şeyler konuşuyoruz. İki futbolcu arasında tartışsın. Bana ne tartışmışsa. Her ikisini sakinleştirdim, mevzu kapandı. Bunlar önemli değil. Önemli olan sahada dünya kamuoyunun önünde, dünyanın izlediği bir müsabakada kendi onurumuza ve kimliğimize yakışır görüntüler sergilememiz gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Hakemlere saldırmayalım, futbolun konuşulmasını istemiyoruz - Son Dakika


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