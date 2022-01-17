Üye Girişi
Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

17.01.2022 16:50
Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çarşamba günü çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Karaman, bu maçta taraftarlarına da önemli bir görev düştüğünü ve tribünlerin biraz daha dolması gerektiğini ifade etti. Medipol Başakşehir'in iyi bir takım ve kadrosunun çok geniş olduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"İki ayrı kadroyla çıkacak alternatif oyuncu grubuna sahip. Biz de her geçen gün oyuncu arkadaşlarımız, teknik heyet, taraftar, yönetim gelişerek, bir şeyler öğrenerek, üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi parolamız olmalı. Alışkanlıkları devam ettirmeliyiz. Yenilmemeliyiz, yenmeliyiz. Daha iyi şeyler yapmalıyız. Her maç pozitif yaptığımız iyi olayları geliştirmeli, eksik yönlerimizi de hatalarımızla görüp, bu hatalarımızı da minimuma indirmemiz gerekir. Çünkü futbol hata oyunu, hata olmadan doğruyu göremiyorsun. Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını çok iyi atlatmak zorundayız. Gelecek için çok iyi atlatmak zorundayız."

Karaman, yeni transferleri Abdulkadir Parmak'ın da hem antrenman hem de zihinsel olarak hazır olduğunu belirtti.

Abdulkadir Parmak: "Elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım"

Abdulkadir Parmak ise transferinde en önemli unsurun Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve teknik direktör Karaman'ın kendisini ikna etmesi ve istemesi olduğunu anlattı.

Sarı-kırmızılı ekibin hedeflerinin, kendi hedefleri ile aynı ölçüde olduğunu kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, "O yüzden Kayserispor'u seçtim. 4-5 kulüp daha vardı ama hedeflerimde önemli olan kulüp Kayseri'ydi. Beni çok isteyen başkanıma buradan teşekkür ediyorum, hocama da teşekkür ediyorum. Mutluyum, inşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. İyi yol katedeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Medipol Başakşehir maçına değinen Abdulkadir Parmak, "Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Üst taraflara oynamak istiyorsak bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Takım bunun bilincinde zaten. Forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, teknik direktör Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Başakşehir, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi         
16:37
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17

Son Dakika Haberleri
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
16:31 Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi
16:16 Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL
16:09 Uzmanları ayağa kaldıran yöntem! Tavuk etine soğuk algınlığı şurubu dökerek pişiriyorlar
16:06 Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular
15:50 Yerli hamsi tezgahlara pahalı çıktı: Kilosu 50 liradan satılıyor
15:43 Simit tezgahını çalmak için kafasına siyah poşet taktı! Simitçi: Tekrar alacak gücüm yok
15:36 Zülfü Livaneli'den, Minik Serçe'ye destek: Haksız saldırı saldıranı küçültür, Sezen'i daha da büyütür
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 16:57:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement