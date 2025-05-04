Kayserispor İkinci Yarıda Çıkışta - Son Dakika
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Kayserispor İkinci Yarıda Çıkışta

Kayserispor İkinci Yarıda Çıkışta

Kayserispor, ikinci yarıda 41 puana ulaştı ve önemli bir ivme kazandı.

04.05.2025 10:52
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Kayserispor; ligin ikinci yarısındaki çıkışını sürdürüyor. Son olarak Alanyaspor ile berabere kalan Kayserispor 41 puana ulaştı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor çıkışını sürdürüyor. Ligin ilk yarısını 16 puanla küme düşme hattı içerisinde noktalayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda yakaladığı ivme ile takdir topluyor. Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in gelişi ile 13 maça çıkan Kayserispor 7 galibiyet 4 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu. 13 maçta hanesine 25 puan yazdıran Kayserispor, kümede kalma adına çok önemli engelleri geride bıraktı.

Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Rizespor maçlarını kazanan sarı kırmızılı ekip; Trabzonspor, Eyüpspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Kayserispor, bu süreçte sadece deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Gaziantepspor maçlarından puansız ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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