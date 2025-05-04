Kayserispor'un Başarılı Çıkışı - Son Dakika
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Kayserispor'un Başarılı Çıkışı

Jakirovic yönetiminde son 6 maçta 14 puan toplayarak ligdeki yerini sağlamlaştırdı.

04.05.2025 12:27
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Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra çıkışını sürdüren Bellona Kayserispor, ligde son 6 maçta yenilmeyerek 14 puan topladı.

Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Kayseri ekibi, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor, 32. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken 33. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Ligde dün kümede kalma yolundaki rakiplerinden biri olan Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kayseri ekibi, bu sonuçla Akdeniz ekibiyle arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 13 karşılaşmadan 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 21 kez havalandırdı, kalesinde ise 11 gol gördü.

Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Jakirovic, 13 müsabakada 25 puan toplamayı başardı.

Ligde 41 puanla 13. sırada yer alan Kayserispor, ligin 35. haftasında 12 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA

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