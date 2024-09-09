5. Dünya Göçebe Oyunları Astana'da Başladı - Son Dakika
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Spor

5. Dünya Göçebe Oyunları Astana'da Başladı

5. Dünya Göçebe Oyunları Astana\'da Başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen '5. Dünya Göçebe Oyunları' görkemli bir törenle başladı. 89 ülkeden 2 binden fazla sporcu bu etkinliğe katılıyor.

09.09.2024 12:53
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KAZAKİSTAN'ın başkenti Astana'da 89 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katıldığı '5. Dünya Göçebe Oyunları' görkemli törenle açıldı.

Astana Arena Stadı'nda düzenlenen açılış törenine Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. 'Büyük Bozkırda Buluşma' sloganıyla bu kez Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışı katılımcı ülkelerin bayraklarının ve takımların resmigeçidiyle başladı. Kazakistan milli marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tokayev açılış konuşmasını yaptı. Tokayev, Dünyadaki göçebe uygarlığının doğduğu ve geliştiği toprakların şimdiki Kazakistan sınırları olduğuna işaret ederek "5 bin yıl önce göçebeler atı evcilleştirerek tüm dünyaya yayılan bir binicilik kültürünün temelini oluşturdular. Ustaları, gelişmiş silahlar ve mücevherler yaptılar. Bunun canlı kanıtı Saka dönemine ait "Altın elbiseli adamlardır. Kazak toprakları dünyaya Farabi ve Hoca Ahmet Yesevi gibi bilimin ve hümanist fikirlerin gelişmesine önemli katkılarda bulunan seçkin şahsiyetleri kazandırdı. Bu uçsuz bucaksız bozkırda farklı zamanlarda Hun İmparatorluğu ve Türk Kağanlıkları, Altın Ordu ve Kazak Hanlığı yükseldi" ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN, DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI'NIN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreninde dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen geleneksel sporculara hitap etti.

Erdoğan, açılışta tamamen dolan 30 bin kapasiteli stadyumda yaptığı konuşmada 'Ulu Dala Dübiri' (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Astana'da gerçekleştirilen bu büyük buluşma, sadece sporcular için değil inanıyorum ki aynı zamanda Türkiye ve Kazakistan başta olmak üzere tüm ülkeler arasında yeni dostluklar, işbirlikleri ve kültürel alışverişlerin başlangıcı olacaktır. Geleneksel sporların kurumsallaşması kadar dilde, fikirde ve işte birlik açılımlarını da önemsiyoruz. Bu açıdan Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak tarih ve köklü kültürlere dayanan bir kardeşlik çatısı altında, güçlü bağlarla geleceğe yürümesi hepimiz için ümit veriyor. Bu teşkilat, Türk dünyasının küresel düzeyde sesini daha da yükseltmekte ve ortak değerleri yaşatmaya devam etmektedir" diye konuştu.

'TÜM İNSANLIK İÇİN BARIŞ, KARDEŞLİK VE HUZUR DİLEYELİM'

Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün, sporun birleştirici gücünü kutlarken, dünyanın başka yerlerinde yaşanan acı ve insanlık dramlarını da elbette unutmuyoruz. Özellikle Gazze'de yaşanan insani krizin bir an önce son bulması ve barışın tesis edilmesi için tüm dünya olarak ortak bir çaba içinde olmalıyız. Dayanışmanın ve merhametin, insanlık değerlerinin en üst seviyede yaşandığı bu organizasyonda, tüm insanlık için barış, kardeşlik ve huzur dileyelim."

AÇILIŞ TÖRENİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine göçebelerin zengin tarihi, kültürü ve geleneklerini canlandıran renkli sahneler damga vurdu. Özellikle Sakalar döneminin, Tarihi İpek Yolu'nun ve Türk halklarının eski savaş geleneklerinin yer aldığı sahneler seyircilerin büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 2,5 saat süren 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimaş Kudaybergen'in sahnesi ile sona erdi.

İLK KEZ BİR BAŞKENTTE YAPILACAK

'Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları' olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, 13 Eylül'e kadar 'Ulu Dala Dübiri' (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam edecek. İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla geleneksel sporcunun katılımıyla ilk kez bir başkentte yapılacak. 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 5. Dünya Göçebe Oyunları Astana'da Başladı - Son Dakika

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