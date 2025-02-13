Keçiören Belediyesi Spor Kulübü, U-23 Güreş Şampiyonası\'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

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SİVAS'TA 11-13 Şubat tarihleri arasında deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına düzenlenen U-23 Serbest Stil Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Keçiören Belediyesi Spor Kulübü, 1 Altın 4 Gümüş 3 Bronz madalya alarak toplamda 129 puanla takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

33 ilden 500 sporcunun katıldığı deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına düzenlenen 'U-23 Serbest Stil Türkiye Güreş Şampiyonası' organizasyonda, Keçiören Belediyesi Spor Kulübü 129 puan alarak kürsünün zirvesinde yer aldı. Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, Keçiören Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni bir kulüp olmasına rağmen organizasyona katılan tecrübeli birçok kulübü geride bıraktığını ifade ederek, "Şampiyonluk kupasını Ankara'mıza kazandıran genç sporcularımızı ve hocalarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Hiçbir başarının tesadüf olmadığı gibi, Türkiye şampiyonluğumuzun mimarı olan Keçiören Belediye Başkanı Sayın Dr. Mesut Özarslan'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Henüz yolun çok başında olan kulübümüzle nice başarılar elde edeceğimize ve Ata sporumuza uluslararası alanda da hak ettiği değeri kazandıracağımıza şüphemiz yok" diye konuştu.

KEÇİÖREN SPOR KULÜBÜ 129 PUANLA ŞAMPİYON OLDU

Düzenlenen organizasyonda Keçiören Belediyesi Spor Kulübü, 1 Altın 4 Gümüş 3 Bronz madalya alarak toplamda 129 puanla takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Keçiören Belediyesi Spor Kulübü, güreş takımında madalya alan sporcular ise şu şekilde açıklandı:

86 kg Alperen Atar 1.

61 kg Bayram İlhan 2.

70 kg Remzi Temur 2.

97 kg İbrahim Benekli 2.

125 kg Adil Mısırcı 2.

61 kg H.Memiş Karabakal 3.

86 kg Ahmet Yagan 3.

125 kg Dogan Uzun 3