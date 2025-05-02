Kemer'de Sky Adventure Etkinliği

TÜRKİYE'de adventure motosiklet sürücüleri, 'Sky Adventure' etkinliğiyle Kemer'de buluşuyor.

Kemer'de 3- 4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 'Sky Adventure' etkinliği, çift silindir ve tek silindir macera motosiklet sürücülerine Batı Toros Dağlarında eşsiz bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin önemli turizm bölgeleri arasında yer alan Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek etkinlik, macera motosikletleri branşında da Türkiye'de yeni bir soluk getirirken, bölgenin spor turizmi potansiyeline de katkı sağlamayı hedefliyor.

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinliğe yurtdışından sporcuların yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden de sürücüler katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi destekleri ile firmaların sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlikte sürücüler Kemer'in batısını çevreleyen Toros Dağları'nın benzersiz manzarası içerisindeki rotalarda mücadele edecek. Yarışmacılar, Kemer şehir merkezinden başlayarak 200 kilometrelik rotada Batı Toros Dağları'ndaki yaylaları geçerek benzersiz bir sürüş deneyimi yaşama imkanını bulacak.

'YURT DIŞI VE ÜLKEMİZDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ'

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir yaptığı açıklamada, "Sea To Sky'ı bir dünya markası haline getirdikten sonra bölgemizin spor turizmine katkı yapacak bir yeni etkinliği daha hayata geçirmek için kollarımız sıvadık. Son yıllarda macera motosikleti çok popüler hale geldi. Bizde motosiklet yarışlarındaki Dünya Şampiyonası deneyimimizi bu branşa kanalize ederek Sky Adventure yarışını geçen yıl ülkemizde başlattık. Etkinliğimiz ikinci yılında hem yurt dışından hem de ülkemizden adventure motosiklet kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Şuan 110 sporcu kayıt yaptırdı. Antalya'nın doğa ve motor sporlarına uygun bölgelerinden birisi olan Kemer'de düzenlenecek Sky Adventure etkinliğimiz 3 Mayıs Cumartesi günü Kuzdere bölgemizdeki rotalarda başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü 200 kilometrelik etap geçişi ile devam edecek" dedi.