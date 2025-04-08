Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı

Kerem Aktürkoğlu\'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı

Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazze'deki zulmüne dikkat çekti. Kerem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Gazze'de zulüm Arş'a dayandı'' ifadelerine yer verdi.

08.04.2025 22:45
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Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'deki zulmüne kayıtsız kalmadı.

"GAZZE'DE ZULÜM ARŞ'A DAYANDI"

Kerem, Instagram hesabından Gazze ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımı yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşımda, "Gazze'de zulüm Arş'a dayandı" ifadeleri yer aldı.

İşte Kerem'in paylaşımı;

KEREM'İN BENFICA PERFORMANSI

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, takımıyla bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Kerem, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 9 asist yaptı. Güncel piyasa değeri olarak 22 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun Portekiz temsilcisiyle2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu, Filistin Sorunu, İnsan Hakları, Galatasaray, Filistin, Benfica, Futbol, İsrail, Gazze, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa:
    Gazze ye gaz verenler 0 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    sondakika yoneticisi kimse tesekkur ederim kendimi degerli hissettim zira , zaman zaman arastiracak kisilerin bulabilecegi bazi yorumlarim once yayinlaniyor sonrasi bi anda siliniyor.. en son Umit ozdag haberine yaptigim yorum bi yayinlandi sonra silindi.. sag olsun kendini degerli hissettim. ama rica etsem soyle bir saat sonra falan silebilir misiniz.. belki bi arkadasimiz ya bi bakayim dogru mu der de arastirir . 0 0 Yanıtla
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