Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yla karşılaşıyor. Temsilcimiz ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyarken Kerem Aktürkoğlu'nun performansı övgü topladı.
Karşılaşmaya müthiş başlayan Kerem, 36. dakikada 3 kişiden sıyrıldıktan sonra soldan plasesini yaptı. Rakiplerini adeta ipe dize milli futbolcumuz sosyal medyada büyük övgü aldı. Kerem'in Messi'yi andıran çalımları Camp Nou'da taraftarları hayrete düşürürken, milli futbolcumuz Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi'nin "Kerem'in yeteneği beni şaşırttı" sözlerini adeta doğruladı.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti - Son Dakika