Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti

11.03.2022 00:11
Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti

Barcelona ile Galatasaray karşılaşmasına Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. 36. dakikada 3 kişiden sıyrıldıktan sonra soldan plasesini yapan oyuncu, Barcelona taraftarını kendine hayran bıraktı.

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yla karşılaşıyor. Temsilcimiz ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyarken Kerem Aktürkoğlu'nun performansı övgü topladı.

KEREM, BARCELONA SAVUNMASINI İPE DİZDİ

Karşılaşmaya müthiş başlayan Kerem, 36. dakikada 3 kişiden sıyrıldıktan sonra soldan plasesini yaptı. Rakiplerini adeta ipe dize milli futbolcumuz sosyal medyada büyük övgü aldı. Kerem'in Messi'yi andıran çalımları Camp Nou'da taraftarları hayrete düşürürken, milli futbolcumuz Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi'nin "Kerem'in yeteneği beni şaşırttı" sözlerini adeta doğruladı.

Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdi
Görüntü: Exxen
Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdi
Görüntü: Exxen
Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdi
Görüntü: Exxen
Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdi
Görüntü: Exxen
Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdi
Görüntü: Exxen
Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdi
Görüntü: Exxen
Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdi
Görüntü: Exxen
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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti - Son Dakika
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