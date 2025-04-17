Kır Çiçekleri Projesi ile Dünya İkinciliği Elde Eden Nidanur Turhan\'ın Başarı Hikayesi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri Projesi' meyvelerini veriyor. Proje kapsamında yetişen 14 yaşındaki Nidanur Turhan, Sırbistan'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında dünya ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin her alanda sağlamış olduğu 'fırsat eşitliği' ilkesi, meyvelerini birer birer vermeyi sürdürüyor. Sporcu kızlar il ve il dışında önemli dereceler elde etmelerinin yanı sıra, isimlerini artık dünya şampiyonluklarında da duyurmaya başladı. Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri Projesi' kapsamında eğitim hayatlarına yatılı olarak devam eden 21 kız öğrenci, katıldıkları yarışmalarda aldıkları şampiyonluklarla ve önemli derecelerle, geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Tarsus doğumlu Nidanur Turhan'dan da Sırbistan'a uzanan bir başarı öyküsü geldi. Turhan, gülle atma branşında Mersin, Bursa, Kayseri, İzmir, Konya, Gaziantep gibi illerde katıldığı yarışmalarda önemli derecekler elde ederken, son olarak 9 Nisan'da Sırbistan Zlatibor'da gerçekleşen ISF U15 Gymnasiade'de de 2.'lik elde ederek, Mersinlilere büyük gurur yaşattı.

Özellikle Mersin'in kırsal kesimlerinde yaşayan ve değişik spor branşlarında yetenekli olan kız çocuklarının yer aldığı proje ile öğrenciler hem okul hem de spor hayatlarına devam ediyor. Daha şimdiden katıldıkları müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcular, başarılarının katlanarak devam edeceğinin de sinyallerini veriyorlar.

"Ben hayallerime Kır Çiçeği Projesi'yle kavuştum"

Turhan, Kır Çiçekleri Projesi sayesinde spora daha ciddi bir şekilde odaklanma imkanı bulduğundan söz ederken, donanımlı bir şekilde çalışmalar yapabildiğini kaydetti. Turhan, "Kır Çiçekleri Projesi'yle benim için daha ciddi ve önemli bir dönem başladı. Kır Çiçekleri ile daha kolay yöntemlerle, daha ciddi ve güzel antrenmanlar yaptım. Burada yeni ve güzel arkadaşlıklar da edindim. Burası benim ikinci ailem oldu. Bu sayede daha ciddi ve daha başarılı bir hayatım oldu" dedi.

Kır Çiçekleri Projesinin kendisine kattığı faydalardan da bahseden Turhan, "Kır Çiçekleri Projesi olmasaydı, bence bu kadar başarılı olamayacaktım. Ben hayallerime Kır Çiçeği Projesi'yle kavuştum. Bu gerçekten benim için çok büyük bir şans. Son olarak Sırbistan'da katıldığım Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında dünya 2'si oldum. Başkan Vahap Seçer'e ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"İmkanı olmayan yetenekli çocuklarımızın, yeteneklerine göre branşlaşmalarını sağlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında antrenör olarak görev yapan Ali Kilisli, Kır Çiçekleri Projesi ile sağlanan fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek, "Kullandığımız saha Mersin'de her yerde yok. Bu tarz imkanlara kısıtlı erişim olayı var. Kır Çiçekleri Projesi, imkanı olmayan, çok zor şartlarda buraya gelen, maddi durumları nedeniyle bunlara erişemeyen yetenekli çocuklarımızın, yeteneklerine göre branşlaşmasını sağlayıp, daha sonrasında ise Nidanur gibi başarılar elde etmesine imkan tanıyan bir proje" dedi.

"Olimpiyatlara Kır Çiçekleri'nden sporcu gönderene kadar durmayacağız"

Kır Çiçekleri sayesinde, kız çocuklarının belli bir düzen içerisinde okullarını ve antrenmanlarını sürdürdüklerini ifade eden Kilisli, "Sporcuların antrenman yapmaları, okula gitmeleri, uyanmaları gibi konular hep belli bir düzen içerisinde ilerliyor. Beslenmesinden uyumasına kadar her şeyleri planlı, programlı ve profesyonel bir şekilde ilerliyor. Projenin en büyük katkısı bu ve bunu kendi hayatlarında da aynı şekilde uygulamalarını istiyoruz. Kız çocuklarımızın tam bir profesyonel sporcu gibi yetişmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk etapta Türkiye şampiyonluklarıyla ufukları aştıklarını sözlerine ekleyen Kilisli, "Şimdi dünya şampiyonlukları ve ardından olimpiyatlarla devam edeceğiz. Olimpiyatlara Kır Çiçekleri'nden sporcu gönderene kadar durmayacağız" diye konuştu. - MERSİN