Kırkpınar 2023: Zeybek Altın Kemer İçin Savaşıyor

EDİRNE'de 664'üncüsü yarın başlayacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2023 ve 2024 şampiyonu başpehlivan Yusufcan Zeybek, bu yıl da Kırkpınar'da şampiyonluğa ulaşması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak. Çok disiplinli çalıştığını söyleyen Zeybek, "Antalya tabii kemeri çok istiyor. Neden istiyor? Antalya güreşe çok emek veriyor, güreş sporunu çok seviyor. Çok ümitliler. Disiplinli çalıştığımı da biliyorlar. İnşallah burada da en güzel şekilde stresimizi baskı altında tutup, kemerimizi alıp güzel bir anı olarak tarihe geçeriz" dedi.

Bu yıl 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan ve UNESCO İnsanlığım Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en iddialı isimlerinden, son iki yılın başpehlivanı Yusufcan Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Zeybek, en büyük hedefinin bu yıl da şampiyon olarak altın kemeri ebedi olarak Antalya'ya götürmek olduğunu söyledi. Zeybek, "Geçtiğimiz iki yıl güzel çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık. Bu yıl da güzel çalıştık, inşallah emeklerimizin karşılığını alır, kemeri ebedi olarak uzun bir aradan sonra alırız. Bu farklı bir duygu. Heyecan var, heyecan olmazsa zaten bu işin tadı ve tuzu olmaz. İnşallah biz de bu heyecanımızı kontrol altında tutup sahada en iyi şekilde, en güzel şekilde güreşimizi yaparız, istediğimiz bir şekilde kenar alırız, Antalya'mıza gideriz. Edirne'nin farklı bir havası var. Güreşçiler için, seyirciler için. Duygusu çok farklı. Sonuçta dualı bir çayır Sarayiçi. İnşallah en güzel şekilde taçlandırırız bu yılımızı, Antalya'mıza ebedi kemeri alıp döneriz" diye konuştu.

'STRESİ KONTROL ALTINDA TUTARSAK TARİHE GEÇERİZ'

Altın kemerin ebedi sahibi olması durumunda, başarısını 2 yıl önce kaybettiği annesine adayacağını dile getiren Zeybek, "İlk yıl annem vefat etti. Geçen yıl şampiyon olduğumda ona armağan ettim, bu yıl da şampiyon olursam ona adayacağım. Bu yıl biraz daha profesyonel hazırlandım diyebilirim. Bu yıl biraz daha üstüne koyaraktan milim milim, sezonda olsun, antrenmanlarda olsun, izlenimlerimizin hepsini ona göre yaptık. İyi bir hazırlık geçirdik, iyi bir dönem geçirdik. Yani geçtiğimiz iki yıla bakarsak daha da iyi geldik. Tabii üçüncü yıl, biraz stresliyim ama daha çok da aşırı stres yok üzerimde. O sahaya çıktığımızda belli oluyor üstündeki stres. İnşallah bunu en iyi şekilde kontrol altında tutarım. Ben Avrupa'da, dünyada çok güreştim, oralarda da stresimi kontrol altında tuttum. Tabii bu saha çok farklı bir saha, Avrupa'ya veya dünyaya benzemiyor. Burası çok farklı bir yer. İnşallah burada da en güzel şekilde stresimizi baskı altında tutup, kemerimizi alıp güzel bir anı olarak tarihe geçeriz" dedi.

'RAKİPLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ'

Zeybek, bu yıl ki rakiplerinin de çok güçlü olduğunu belirterek, "Kemer yılı ve kemeri yakmak da isim konusunda ayrı bir cazibe uyandırır. İnşallah kemerimiz yanmadan alırız. Orhan abi olsun, Ali abi olsun, Mustafa Taş olsun, Enes olsun, İsmail abi olsun, hepsi gerçek hayatta abilerimiz, ustalarımız, çıraklarımız, kardeş gibiyiz, beraberiz ama sahanın dışı çok farklı olur bizim için, sahanın içi çok farklı olur. Osman Aynur abimiz, Mustafa Batu kardeşim gibidir, antrenmanlarımızda hep çatışırız mesela. Sahada da çatışırız ama sahanın dışında hep kardeşiz. Nasip olursa inşallah kemeri alacağız. Kemeri alırsak da Antalya'ya giderken Ahmet Taşçı ustamıza uğrayacağız ilk olarak, bir el alacağız" şeklinde konuştu.

'ANTALYA KEMERİ ÇOK İSTİYOR'

Antalya'nın da şehir olarak ebedi altın kemeri çok istediğini anlatan Zeybek, "Antalya'da hava şöyle; Antalya tabii kemeri çok istiyor. Neden istiyor? Antalya güreşe çok emek veriyor, güreş sporunu çok seviyor. Çok ümitliler. Disiplinli çalıştığımı da biliyorlar. Çok umut ediyorlar. İnşallah biz de o umutları karşılıksız bırakmayız. Ben çok disiplinli ve istikrarlı bir sporcuyum. Antrenman konusunda da disiplinliyimdir. Tabii onlar da çok istiyor haliyle. İnşallah bu umutları karşılıksız bırakmayız. Kemerimizi alıp Antalya'ya nasip olursa güzel bir şekilde pazartesi ve salı günü dönmek nasip olur bize" ifadelerini kullandı.

'HEYECANLA PAZAR GÜNÜNÜ BEKLİYORUZ'

Zeybek'i makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da, bu yıl da güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek, "Bu yıl siz kendinizi hem daha değerli hissedin hem de daha iyi koşullarda olun diye ağamızla beraber ortak bir çalışma yürüttük. İnşallah güzel bir organizasyona hep beraber ev sahipliği yapacağız. Çok heyecanlı bir durum var. Bu yıl altın kemer yılı. Hem Edirneli hemşerilerimiz hem de misafirlerimiz heyecanla pazar gününü bekliyorlar. İnşallah heyecanla sizler sayesinde güzel müsabakaları izleyeceğiz. Hem şehrimiz açısından hem Türkiye açısından hem de uluslararası arenada Kırkpınar'ı çok önemsiyorum. Ata sporumuz Kırkpınar'a Edirne'de ev sahipliği yapmak bizim için çok çok önemli" dedi.

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