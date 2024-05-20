Dünya Tenisçisi Camila Giorgi, İç Çamaşırı Modeli Olarak Kariyerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Dünya Tenisçisi Camila Giorgi, İç Çamaşırı Modeli Olarak Kariyerine Devam Ediyor

Tenis dünyasının tanınmış isimlerinden Camila Giorgi, kira borcu ve antika hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya. İtalyan sporcu, altı aylık kirasını ödememek ve evden mobilyaları çalmakla suçlanıyor. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, Giorgi'nin bu nedenle mali polisler tarafından arandığını ve ABD'ye kaçtığını iddia etti. Ayrıca Giorgi ve ailesinin verilmemiş vergi beyannameleriyle ilgili sorunları olduğu belirtildi.

20.05.2024 15:45
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32 yaşındaki tenis yıldızı, bu ayın başında spordan şok edici bir şekilde emekli olduğunu doğruladı. Giorgi, Mart ayından beri maç yapmıyordu ve başlangıçta emekliliği hakkında açıklama yapmamıştı. Tenisten emekli olduğu iddiaları ortaya çıktıktan sonra Instagram hesabından iç çamaşırı modeli olmak için tenis kariyerini bitirdiğini açıkladı.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, eski dünya 26 numarasının İtalya'nın mali polisleri tarafından sorgulanmak üzere arandığını ve bu nedenle ABD'ye kaçtığını iddia etti.

Floransa Savcılığı'nın soruşturmasına göre, Giorgi ve ailesinin verilmemiş vergi beyannameleriyle ilgili "birçok eksikliği" bulunuyor. Giorgi, ABD'ye gitmeden önce Toskana, Calenzano'da bir kiralık mülkte yaşıyordu.

Eski ev sahibi, Giorgi'nin altı aylık kirasını ödemediğini ve ayrılırken mobilyaları da yanında götürdüğünü iddia etti. "Mobilyalarımızın yarısını kaybettik. İran halıları, zarif mobilyalar, hatta antika bir yarım ton masa. 50 ila 100 bin euro arasında bir zarardan bahsediyoruz." dedi.

Giorgi'nin yanı sıra babası Sergio, annesi Claudia ve kardeşleri Leandro ve Amadeus'un da ABD'ye gittikleri iddia edildi.

Giorgi, Instagram'da yaptığı açıklamada, "Tenis kariyerimden resmi olarak emekli olduğumu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yıllarca gösterdiğiniz harika sevgi ve destek için çok minnettarım. Güzel anıları hep saklayacağım. Gelecek planlarım hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa birlikte devam edelim." dedi.

Dünya sıralamasında 26. sıraya kadar yükselen Giorgi, 2018'de Wimbledon çeyrek finallerine ulaşmıştı. WTA Tur'daki son maçı Mart ayında Miami'de, dünya 1 numarası Iga Swiatek'e karşı 6-1, 6-1 yenildiği maçtı. Tenis dışında, Giorgilüks iç çamaşırları ile modelliği yapıyor.

Kısa süre önce tenisi bırakan ve kariyerine iç çamaşırı modeli olarak devam eden dünyaca ünlü tenisçi Camila Giorgi'nin hırsızlık yaptığı iddia edildi
Kısa süre önce tenisi bırakan ve kariyerine iç çamaşırı modeli olarak devam eden dünyaca ünlü tenisçi Camila Giorgi'nin hırsızlık yaptığı iddia edildi

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SON DAKİKA: Dünya Tenisçisi Camila Giorgi, İç Çamaşırı Modeli Olarak Kariyerine Devam Ediyor - Son Dakika
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