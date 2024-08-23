Kızıyla verdiği poz nedeniyle ifadeye çağrılan Gökhan Çıra konuştu: Poz yanlıştı - Son Dakika
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Spor

Kızıyla verdiği poz nedeniyle ifadeye çağrılan Gökhan Çıra konuştu: Poz yanlıştı

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Kızıyla verdiği pozdan dolayı hakkında soruşturma başlatılarak ifadeye çağrılan Gökhan Çıra, yaşanan duruma isyan etti. Verdiği pozun yanlış olduğunu kabul eden Çıra, ''Artık canım acımaya içim parçalanmaya başladı'' dedi.

23.08.2024 14:14  Güncelleme: 14:30
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Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki çocukla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılıkça ifadesinin alınmasına karar verildi. Soruşturmanın ardından konuşan Gökhan Çıra, verdiği pozun yanlış olduğunu belirterek "Selenay benim evladım, artık canım acıyor" diyerek isyan etti.

ÇOCUĞUN DEVLET KORUMASINA ALINMASI TALEP EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

"KUSUR İŞLEMİŞ GÖRÜNDÜYSEM AFFOLA"

Instagram hesabından açıklama yapan Gökhan Çıra, şu ifadeleri kullandı: "O benin kızım, dünyam, parçam, yaşama sevincim kızım. Biyolojik olarak da babası olduğumu unutanlara bu yazım. Elbette beni çağıran resmi makamlara ifademi vermeye gideceğim ama bilin ki kızımla fotoğraf çekerken sevgimden ha başımın üstüne koymuşum ha avucumun içinde sarmalamışım. Babalığın verdiği sevinç ve gururla toplumun değerlerine aykırı bir kusur işlemiş gibi göründüysem affola. Ama işlemedim."

Kızıyla verdiği poz nedeniyle ifadeye çağrılan Gökhan Çıra konuştu: Poz yanlıştı

"BENİ KIZIMLA ALAKALI SINAMAYIN"

"Biz nasıl bir ülkü haline geldik ben kızımla oyun oynarken çekilmiş spontane resimleri paylaştım babası kanı canı olarak belki yanlış bir poz evet bende paylaştıktan sonra fark ettim ama hiç bakmadan sadece orda baba ve kızı oyun oynadığı hallerimizi koydum benim kızıma olan sevgimi kimse sorgulayamaz kaldı ki zaten görüyorsunuz lütfen bir şeyleri yazıp çizerken düşünün. 2-3 kişinin uydurmasıyla saçma sapan yerlere çekilen haberler yüzünden 2 gündür bir babanın ne halde olduğunu düşünün aynen öyleyim beni kızımla alakalı sakın sınamayın insan en son evladıyla sınanır Selenay benim kırmızı çizgim nefesim her şeyim Allah'ım elimden, ayağımdan, ömrümden alsın kızıma versin.

"KONULARI SAÇMA SAPAN YERLERE ÇEKMEYİN, HER ÇOCUĞUN BABASIYLA BÖYLE POZU VAR"

"Eğer bir yanlışım bir kusurum olduysa ki olmadı herkesten özür dilerim. Selenay evlatlık falan değil Selenay'ın babası benim bunu devletimiz DNA testlerini de bizzat yapmış ve kanıtlamıştır. Bu da böyle bilisin. Evlatlık diye de kimse sakın bir daha yazı yazıp saçma sapan yerlere çekmesin. O benin bu hayatta üstüne titrediğim, aldığım nefesim, canım, damarımdaki kan. Benim kanım. Lütfen rica ediyorum artık saçma sapan yorumları üstümüze gelmeyi hele de kızımla olan resmi paylaşıp ne olursunuz konuları saçma sapan yerlere çekmeyin bakın her yazılan şeyde içim parçalanıyor bunu bilin. Sizlerde anne babasınız. Babanız veya annenizle nasıl zamanlar geçirdiniz siz biliyorsunuz her çocuğun babasının kucağında annesinin kucağında resimleri vardır. O resimleri paylaşıp ne olursunuz konuları alakasız yerlere çekmeyin lütfen diyorum orda oyun oynayan baba ve kızı var ve artık canım acımaya içim parçalanmaya başladı."

Kızıyla verdiği poz nedeniyle ifadeye çağrılan Gökhan Çıra konuştu: Poz yanlıştı
Kızıyla verdiği poz nedeniyle ifadeye çağrılan Gökhan Çıra konuştu: Poz yanlıştı
Kızıyla verdiği poz nedeniyle ifadeye çağrılan Gökhan Çıra konuştu: Poz yanlıştı

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Son Dakika Spor Kızıyla verdiği poz nedeniyle ifadeye çağrılan Gökhan Çıra konuştu: Poz yanlıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Recep Kopan: Sizin gibiler göz önündesiniz dikkat edeceksin düşüneceksin yoğurdu üfleyerek yiyeceksiniz yanlış anlaşılmasın. 38 3 Yanıtla
    onur pari: Kim ki bu adam göz önünde olacak? 3.lig topçusunun medyada işi ne? 0 0
  • Oooo: Çöp. Oksijen israfı. Keşke bunun yerine dünyada armut ağacı falan olsaydı insanlığa daha faydalı olurdu 39 1 Yanıtla
  • ibrahim tekin: spontene gelişen olay diyorsun cektirdigin fotolara bakarken hangisi doğru hangisi yanlış bilecen 16 4 Yanıtla
  • Samet Aldemir: herkes anne baba olmasin çocuklara yazık 15 0 Yanıtla
  • Chen Medya : bugüne kadar yaptığın tek bir olumlu olay yok hep eksi hep eksi 10 0 Yanıtla
  • beyhan d: ..Öz kızı bile olsa öyle fotoğraf veren kimsenin hiçbirşekilde kızı yanında tutulamaz ..Aile ve Sosyal Hizmetlerine bağlı Bakırköy Müdürlüğü yetkililerini , soruşturma açan çok kıymetli savcımızı candan kutluyorum .Devletimizin yetiştirdiği bu kıymetli evlatlar iyki varlar..Hepsine sonsuz sevgi saygılar.. 8 2 Yanıtla
  • Mr CKMN: ya oyle bir devirdeyiz ki insalarda haklı. evlat nedir ya candir kalptir hayatindir. 10 0 Yanıtla

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