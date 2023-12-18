KMÜ Futbol Takımı Üniversitelerarası Bölgesel Lig Futbol Müsabakasında Şampiyon Oldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Futbol Takımı, Üniversitelerarası Bölgesel Lig Futbol Müsabakasında namağlup şampiyon oldu.

2023-2024 yılı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda KMÜ Futbol Takımı tüm maçlarını kazanarak birinciliği elde etti. Üniversitelerarası Bölgesel Lig Futbol Müsabakasına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Konya Gıda Tarım Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden yaklaşık 150 sporcu katıldı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından Karaman'a dönen futbol takımı oyuncuları Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'yı makamında ziyaret etti.

Spor Bilimleri Fakültesinin çalışmalarını anlatan Dekan Prof. Dr. Sefa Lök, "Gerek bireysel sporlarda gerekse de takım sporlarında öğrencilerimizin elde ettiği başarıların haklı gururunu yaşıyoruz. Başta olimpiyatlar olmak üzere uluslararası ve ulusal müsabakalarda ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizle iftihar ediyoruz. Üniversitelerarası Bölgesel Lig Futbol Müsabakasındaki namağlup şampiyonluğumuz hayırlı olsun" dedi.

Konya'daki organizasyonda oynadığı tüm maçları kazanarak Karaman'a birincilik kupasıyla dönen futbol takımının teknik heyetini ve tüm oyuncularını tek tek kutlayan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise, üniversitenin her alanda olduğu gibi sporda da elde ettiği başarıların mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Rektör Gavgalı "Bugüne kadar bünyesinden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkaran Spor Bilimleri Fakültemizde görev yapan akademisyenlerimize ve öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte yeni madalyalar ve kupalarla bizleri gururlandırmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı. - KARAMAN