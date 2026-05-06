Kocaelispor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Kocaelispor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
06.05.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile başladı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kocaelispor, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeşil-siyahlılar maçın hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde, yaptığı antrenmanla başladı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın koordinesinde düz koşuyla başlayan antrenman istasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Sakatlıkları bulunan Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska antrenmana katılmadı. Botond Balog ise salonda çalıştı. Antrenman öncesi Serhat Öztaşdelen ve Joseph Nonge, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SERHAT ÖZTAŞDELEN: TARAFTARIMIZI MUTLU GÖNDERMEK İSTİYORUZ

Sezonu değerlendiren genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen, "Sezon başına peki istediğimiz gibi başlamadık, yeni bir takımdık ama o süreci çok iyi geçirdik takım olarak. Hocalarımızla birlikte bence çok iyi puan aldığımızı düşünüyorum. İnişler çıkışlar oluyor lig içinde. Çok iyi performanslar da verdik, istemediğimiz performanslar da gösterdik. Her seferinde toparlamasını bildik. Son iki maçımız kaldı, bu maçın ikisini de kazanmak istiyoruz. Karagümrük maçında son iç saha maçımız ikisinden de galip gelip, taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz" dedi.

'2028'E KADAR BURADAYIM'

Her maç elinden geleni yapmak için çıktığını belirten Öztaşdelen, "Daha hiçbir şey başarmış da değilim. Daha çok uzun bir yolum var. Çok çalışmam gerektiğinin farkındayım. İnşallah daha iyi performanslar da vereceğim. Bu cami altında güzel maçlar çıkaracağım inşallah. Herkesi de mutlu edeceğim. Tek isteğim herkesin isteğini karşılıksız bırakmamak. Geldiğim camianın büyüklüğünün farkındayım. Zaten ilk geldiğimde de söyledim. Kocaelispor ile anlaştığım andan itibaren çok heyecanlıydım. Şans gelir değerlendirirsen çok farklı yerlere gelirsin. Değerlendiremezsen çok farklı yerlere gelirsin. Benim açımdan iyi geçti. Bu zamana kadar da özellikle kaleci departmanı, hocalarıma, Gökhan abiye, Aleksandar Jovanovic'e çok teşekkür ederim. Bana her zaman destek oldular. Oynadığım süreçte de oynamadığım süreçte de bana tecrübelerini aktardılar. O yüzden onların desteğiyle, Selçuk hocamın da güveniyle, takım arkadaşlarımın, taraftarımızın, sizlerin de desteğiyle birlikte böyle performans gösterdiğim için çok mutluyum. 2028'e kadar buradayım. Sözleşmen bir sene daha uzatıldı. Bu camiada uzun yıllar oynamak istiyorum. İlk geldiğimde de söyledim. Çok güzel bir camia, çok büyük bir camia. Çok keyif alıyorum iç sahadaki maçlara çıktığımda, taraftarımıza birlikte, inanılmaz keyif alıyorum. Onların desteğini, gördükten sonra daha da keyif alıyorum. Yani kariyer planlaması; ben şu an Kocaelispor futbolcusuyum. Umarım uzun yıllarda bu kaleyi korurum. Elimden geldiğince en iyi şekilde koruyacağımı da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

NONGE: SON İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ

Kalan iki maçlarını da kazanmak istediklerini söyleyen Joseph Nonge, "Son iki maçımız kaldı, bu son iki maçı da kazanmak istiyoruz. Çok daha iyi performans vereceğimi biliyorum. Her gün çalışıyorum. Şimdilik buradayım, halihazırda kontratım var ve önümüzde daha iki maç var. Ne olacağını tabi ki bilemeyiz. Sezonun son iç saha maçı. Taraftarımızdan her zamanki gibi destek bekliyoruz. Onların desteğiyle içeride daha iyi oynuyoruz" dedi.

Öte yandan, özel bir ilkokulun öğrencileri ise saha kenarından antrenmanı izleyip tezahüratlar eşliğinde futbolculara destek verdi. Selçuk İnan ve futbolcular ise çocuklar ile fotoğraf çektirip, formalarını imzaladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı’nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı'nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Olaitan maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu Olaitan maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’a su şişesi fırlattı Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattı

19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:19:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.