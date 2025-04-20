Kocaelispor Süper Lig\'e Yükseldi

Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor'a coşkulu karşılama

Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli), – SÜPER Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, İstanbul'da oynanan Esenler Erokspor maçının ardından takım otobüsüyle TEM Otoyolu İzmit ilçesi Kuruçeşme gişelerinde kent protokolü tarafından karşılandı.

Kocaelispor, dün Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Bugün konuk olduğu Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen yeşil siyahlılar, maçın ardından 16 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig'i kutlamak için Kocaeli'ye geldi. Takımı TEM Otoyolu İzmit geçişi Kuruçeşme gişelerde kent protokolü karşıladı.