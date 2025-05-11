Kocaelispor, Trendyol 1. Lig Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig Şampiyonu Oldu

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig Şampiyonu Oldu

Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü maçını 4-1 kazanarak Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırdı. Taraftarlar, kaptan Gökhan ile birlikte kupayı coşkuyla kutladı.

11.05.2025 20:38  Güncelleme: 20:41
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Trendyol 1. Lig şampiyonu Kocaelispor kupasını Ankara Keçirengücü maçının ardından kaldırdı. Kaptan Gökhan'ın ellerinde yükselen kupa sevincine binlerce taraftar tribünlerden ortak oldu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son son haftasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayan ve 4-1'lik sonuçla maçı galibiyetle tamamlayan Kocaelispor, şampiyonluk kupasını törenle kaldırdı. Kupa töreninde önce Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi taraftara hitap etti. Konuşmaların ardından önce yöneticiler, ardından futbolcular ve teknik ekip tek tek davet edilerek sahanın ortasına kurulan platforma çıktı.

Kupayı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu takdim etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kupayı takım kaptanı Gökhan'a takdim etti. Sezon boyunca başarılı performans sergileyen ve kalesini çoğu maçta gole kapatan kaptan Gökhan kupayı takım arkadaşları ve teknik ekibin yanına götürdü. Kocaelisporlu oyuncular ve teknik ekip daha sonra hep birlikte kupayı havaya kaldırdı. Kupanın kaldırılmasının ardından futbolcular ve teknik heyet, şeref turu atarak tribünleri dolaştı. Kupa töreninin ardından Demet Akalın, Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal ve Mary Jane mini konser verdi. Kutlamalar MC Ersin performansıyla sona erdi. Binlerce Kocaelispor taraftarı kupa sevincini gönüllerince kutladı.

Recep Durul: "Nice başarılara"

Kupa töreninde konuşma yapan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Bizlere vermiş olduğunuz emaneti uzun bir mücadele sonunda taçlandırdık. Kocaelispor ile kutlu ve onurluyuz. Kocaelispor'un rotası her zaman büyümektir. Hep birlikte nice kupalara, nice başarılara, nice zaferlere yürüyeceğiz. O kupa buraya gelecek, demiştik. O kupayı birazdan hep birlikte federasyon başkanımızdan alacağız. Şampiyonluğumuz şehrimize ve taraftarımıza armağan olsun. Şampiyonluk kolay gelmedi, çok büyük emekler verdik, mücadele ettik. Savaştık. Tüm paydaşlarımız ve taraftarımızla birlikte başardık. Budan sonra da Kocaelispor'umuzun bayrağını dalgalandıralım. Nice başarılara" şeklinde konuştu.

Tahir Büyükakın: "En büyük pay; taraftarın"

Kupa töreni öncesinde platforma çıkarak taraftara seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tarihi bir gün. Yeni bir milat. 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e çıkmanın gururunu, onurunu yaşıyoruz. Bu başarıdaki en büyük pay kimin? Taraftarın. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Amatörden bugüne gelene kadar hiç vazgeçmediniz. Bir gün bile boynunuzu eğmediniz. Başınız hep dik, hep Körfez'in arkasında durdunuz. Bugün bu mutluluğunu yaşıyorsak sizlerin sayesinde. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Emeği geçen tüm başkanlarımızı, hocalarımızı, oyuncularımızı, tüm destek verenleri yürekten tebrik ediyorum" dedi ve tribünlere 3'lü çektirdi.

Vali İlhami Aktaş: "Başarıları daim olsun"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, "41 kere maşallah demiştim geçen haftalarda. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Süper Lig'de de güzel başarılarla bu güzel atmosferi yaşamaya devam ederiz. Bugün Anneler Günü. Bu başarıyı annelerimize hediye ediyoruz. Kocaelisporumuzun başarıları daim olsun. Başta Hodri Meydan olmak üzere tüm taraftara emekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, Trendyol 1. Lig Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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