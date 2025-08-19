Kocasinan Şimşekspor, Kaleci Antrenörü Ayhan Akkum ile Anlaştı

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil edecek iki takımdan biri olan Kocasinan Şimşekspor; Kaleci Antrenörü Ayhan Akkum ile anlaşarak teknik ekibe takviye yaptı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor; yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Suudi Arabistan ekiplerinden Alula FC U-21 takımı ile Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynadığı hazırlık maçı ile tamamladı. Karşılıklı goller ile 1-1 biten maç sonrası oyuncularına 2 gün izin veren sarı siyahlı takım; teknik ekibine takviye yaptığını duyurdu. Kaleci Antrenörü Ayhan Akkum ile anlaşma sağlandığını duyuran kulüp, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Kocasinan Şimşekspor Kulübü olarak dış transferde önemli bir adım attık. Kaleci antrenörlüğü konusunda tecrübeli isim Ayhan Akkum ile anlaşma sağladığımızı kamuoyuna duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayhan Akkum, kariyeri boyunca hem yurt içi hem yurt dışında birçok önemli kulüpte görev alarak kaleci gelişiminde fark oluşturmuş bir isimdir. Estonya Milli Takımı'nda edindiği uluslararası deneyimin yanı sıra; Kayserispor, 23 Elazığ FK, Başakpınar Belediyespor, Talas Yenidoğan Spor, Argıncıkspor, Özvatan Belediyespor, Osmanlıspor ve Yahyalı Spor gibi kulüplerde görev alarak Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuştur." - KAYSERİ