Konyaaltı Belediyesi 3. Antalya Ultra Maraton Başladı

Konyaaltı Belediyesi 3. Antalya Ultra Maraton heyecanı başladı. Maratonun ilk gününde 31-57 ve 85 kilometrelik parkurlarda koşan sporcular, Konyaaltı'nın doğal güzelliklerini koşarak keşfetme fırsatı yakaladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Antalya Ultra Maraton'da ilk gün parkurları tamamlandı. Maratonun ilk günü, sporcuların 31, 57 ve 85 kilometrelik parkurları koşarak bitiş çizgisine gelmeleriyle sona erdi. 23 Aralık Cumartesi sabahı saat 04: 30'da 57 ve 85 kilometrelik parkurların startı verilirken, saat 08: 00'de ise 31 kilometrelik parkurun startı verildi. Yoğun bir katılım ile başlayan uzun etaplar, Konyaaltı Sahili'nden başlayıp, sırasıyla Geyikbayırı ve Saklıkent şeklinde sona erdi. 85 kilometrelik parkur ise yine Geyikbayırı'nda tamamlandı. 39 ülkeden 1720 sporcu Konyaaltı'nın doğal güzelliklerini koşarak keşfetti. Akdeniz'in mavisiyle başlayan maraton, Torosların karlı dağlarında sona erdi.

"Katılım her geçen yıl artıyor"

"Maviden Beyaza" sloganıyla düzenlenen maratonun 85 kilometrelik etabında, geçtiğimiz yılı da birinci olarak tamamlayan Sergey Sokolov 8: 52: 41'lik derecesiyle yine birinci olarak tamamladı. Maratonun ikinci uzun parkuru olan 57 kilometrelik yarışın galibi 6: 24: 48'lik derecesiyle Denis Torshin olurken, 31 kilometrelik parkurda da Artem Popov 2: 19: 52'lik derecesiyle rakiplerine üstünlük sağlayarak birinciliğin sahibi oldu. Birbirinden zorlu üç parkuru tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşan sporcuları tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri maratona dünyanın birçok ülkesinden yoğun katılım sağlanmasından memnun olduklarını ifade etti.

"Sayılı maratonlar arasında yer alacağız"

Sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da sayılı maratonlar arasında yer almak için her yıl daha çok gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Esen, "Bu tip organizasyonlar düzenleyerek ve destek olarak kentimizin spor turizmine de katkı sağlıyoruz" dedi. İlk gün kıyasıya mücadelelere sahne olan Konyaaltı Belediyesi 3. Antalya Ultra Maraton, 24 Aralık Pazar günü 5 ve 12K koşuları ve Pati Run parkurları sonrasında ödül töreni ile sona erecek. - ANTALYA