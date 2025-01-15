Konyaspor'da Ömer Korkmaz, yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Spor

Konyaspor'da Ömer Korkmaz, yeniden başkan seçildi

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3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı sözlü atışmayla gündeme gelen Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçildi.

15.01.2025 19:00
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Olağanüstü seçime giden Trendyol Süper Lig ekibi Konya spor'da mevcut başkan Ömer Korkmaz yeniden başkanlığa seçildi. Seçime tek aday olarak giren Korkmaz, oy birliğiyle tekrar başkanlık görevine getirildi.

ÖMER KORKMAZ'IN LİSTESİ

Konyaspor'da ikinci dönemine başlayacak Korkmaz'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor;

Adem Bulut, Muhammet Ali Atasever, Ahmet Ayan, Osman Baharoğlu, Mustafa Başoda, Ali Asker Aksu, Hakan Balcı, Önder Çınar, Ferdi Kabakçı, Yunus Kıraç, Mustafa Damkacı, Mustafa Dutar, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Ali Görgülü, Mahmut Güzel, Halil İbrahim İncer, Nuri Kaymak, Hamdi Parmak, Ali Tınkır, Osman Öztürk ve Alper Sungur

BAŞKAN KORKMAZ'IN İLK SÖZLERİ

Genel kurulda konuşma yapan Korkmaz, göreve geldikleri günden beri kulübü ileri götürmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Ömer Korkmaz, sponsorluk anlaşmalarıyla kulübün gelirini artırmayı amaçladıklarını anlatarak, "Stadyumumuzda kapasitemizi geliştirdik. Kulübümüze maddi kaynak oluşturmak adına batı alt VIP bölümünü açtık. Kulüp tarihinin en fazla kombine satılan dönemlerinden birini geride bıraktık. İstişare ve ortak akıl prensibinden vazgeçmedik. Bunu sürdüreceğiz. Altyapıya önem verdik. Farklı alanlarda yatırımlar gerçekleştirdik. Geleceğin, futbol akademisinde olduğunu biliyoruz. Çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü tesisimiz yakın zamanda hizmete alınacak. Yeni dönemde A takım ve akademi bir arada olacak" diye konuştu.

Konyaspor'da Ömer Korkmaz, yeniden başkan seçildi

TRANSFER AÇIKLAMASI

Delegelerden gelen transfere ilişkin soruya Korkmaz, oyuncuların maaşı ödenmeden transfer yapmayacaklarını aktardı. Genel kurul sürecinde yönetici bulmakta zorlandıklarını anlatan Korkmaz, "Genel kurulda dört yöneticimizi değiştirebildik. 'Yorgun hisseden arkadaşlarımız ayrılsın' dedik. Bu defa da yönetim kuruluna 4'ten fazla yönetici bulamadık. Yönetime girmek için çok büyük rakamlar istemedik ama o parayı emanet verecek kişileri toplayamadık" dedi.

KONYASPOR'UN BORCU 850 MİLYON LİRA

Konyaspor'da ikinci kez başkan seçilen Ömer Korkmaz, kulübünün borcunun 850 milyon lira civarında olduğunu açıkladı. Yeşil-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 20 puan toplayarak kendisine 14. sırada yer buldu.

Konyaspor'da Ömer Korkmaz, yeniden başkan seçildi

MOURINHO İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Öte yandan Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile polemik yaşamıştı. Korkmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada penaltılarının ve rakiplerine verilmesi gereken kartların olduğunu belirterek hakem yönetimi eleştirmiş ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşananlar kendilerini olumsuz etkilediklerine vurgu yapmış. Mourinho da basın toplantısında Korkmaz'ı hedef alarak futbolu daha iyi bilmesi gerektiğini söylemişti.

Tecrübeli teknik adama yanıt veren Ömer Korkmaz ise "Bizim ülke olarak Jose Mourinho'dan beklentilerimiz gelip sokak ağzı ile konuşması değil. Tabii ki bizler futbolu onlar kadar bilmiyoruz. Tüm spor kamyonunun birleştiği bir konu var ki Konyaspor'un hakkının gasp edildiği. Futbolu onun kadar bilmiyorum ama camiam için her türlü konuşmayı, her türlü sahiplenmeyi yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Konyaspor\'da Ömer Korkmaz, yeniden başkan seçildi

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Son Dakika Spor Konyaspor'da Ömer Korkmaz, yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Necati Sarıdağ:
    6s li korkmaz 5 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NECOS SEROS 7SIKEDENTESCILLIBAHCELI OLMASIN 0 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    kürkçü dükkanı 6 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zaten aynilar ne Avrupa ne şampiyonluk kafalarına göre ilk 10 istediği sırayı seçsin 2 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SERKAN YALÇIN SANA YARIM KG AFYON BATON SUCUĞU VE 1 KOLI AFYON BASMAKCİ YUMURTASI GONDERDIM 1 0 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    yine mi pis çincon lu kazandı hayırlı olmasın 0 1 Yanıtla
  • FATİH ORGUN:
    s…. sen ilk önce üzerindeki gs formasını çıkar ve gs plakalı arabanı değiştir 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Talat başını ye sen 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Serkan sen kökünü 0 0 Yanıtla
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