Konyaspor - Kasımpaşa Maçı 1-1 Beraberlik ile Tamamlandı - Son Dakika
Konyaspor - Kasımpaşa Maçı 1-1 Beraberlik ile Tamamlandı

08.03.2026 19:10
Süper Lig'de Konyaspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Goller Muleka ve Benedyczak'tan geldi.

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil(Dk. 39 Nagalo), Arif (Dk .68 Yasir), Melih, Berkan (Dk. 68 Jevtovic), Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Melih, Deniz (Dk. 68 Tunahan), Olaigbe, Muleka

KASIMPAŞA: Gianniostis, Opoku, Becao, Winck, Frimpong (Dk. 76 Ali Yavuz), Baldursson, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak (Dk. 69 Miguel), Gueye (Dk. 86 Cenk Tosun)

GOLLER: Dk. 16 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 30 Benedyczak (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Adil, Uğurcan, Arif, Oleigbe, Nagalo (TÜMOSAN Konyaspor), Becao, Opoku, Cenk Tosun (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 25'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Deniz'in ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Gianniostis müdahale etti. Kaleciden dönen topa vuran Arif'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

16'ncı dakikada Konyaspor, öne geçti. Andzouana'ın sağ kanattan ortasında altı pasın içinde topu önünde bulan Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak, ağlarla, buluştu: 1-0.

26'ncı dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Benedyczak'a, Adil kayarak müdahale etti ve topu kornere gönderdi. Müdahale sonrası Benedyczak yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, 'VAR' incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

30'uncu dakikada Kasımpaşa penaltı atışıyla, beraberliği yakaladı. Benedyczak'ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

45+3 dakikada topla ceza sahasına giren Olaigbe'nin pasında Muleka, kaleci Gianniostis ile karşı karşıya kaldı. Muleka'nın şutunda Gianniostis, müdahele ederek topa sahip oldu.

45+5'inci dakikada Ben Ouanes'in ortasında Diabete, kaleci Bahadır'ı geçmek istedi. Bu sırada boşta kalan topu önünde bulan Gueye, Uğurcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+8'inci dakikada Gueye'nin penaltı vuruşunda kaleci Bahadır, ayağıyla müdahale edip topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

72'nci dakikada Bardhi'nin ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Uğurcan kafayla içeri çevirdi. Topu önünde bulan Jevtovic'in şutunda top ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk, Uğurcan'ın topa yükselirken Winck'e faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

83'üncü dakikada Tunahan'ın ceza sahasında şutunda top yan ağlarda kaldı.

90'ıncı dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

90+4'üncü dakikada Bardhi'nin sağ köşeden vuruşunda ceza sahasındaki Yasir'in kafa vuruşunda top Becao'nun eline çarptı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 'VAR'dan gelen uyarı üzerine Hakem Ümit Öztürk, 'VAR' da pozisyonu tekrar inceleyerek penaltıyı iptal etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

