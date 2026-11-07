Korkmaz, Keçiörengücü'nün Manisa FK'yı 1-0 yendiği maçı dönüş için önemli buldu - Son Dakika
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Korkmaz, Keçiörengücü'nün Manisa FK'yı 1-0 yendiği maçı dönüş için önemli buldu

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Korkmaz, Keçiörengücü\'nün Manisa FK\'yı 1-0 yendiği maçı dönüş için önemli buldu
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Manisa FK'yı 1-0 yenip iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, bu galibiyetin zor bir dönemde dönüş için önemli olduğunu söyledi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Manisa FK müsabakasının ardından, "Bu tip dönemlerin dönüşü çok önemlidir. Bence iki maç sonra iç sahada oynayacağımız maçı kazanmak çok önemliydi ama bu dönemde de tabii ki zor bir maç oldu bu Manisa maçı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Uzun bir serinin ardından 2 hafta arka arkaya mağlup olmak, takımda bir psikolojik aslında hem grup anlamında hem de bireysel anlamda bir tedirginlik oluşturmuştu. Bunu aslında gözlemleyebiliyorduk. O yüzden bu tip dönemlerin dönüşü çok önemlidir. Bence 2 maç sonra iç sahada oynayacağımız maçı kazanmak çok önemliydi ama bu dönemde de tabii ki zor bir maç oldu bu Manisa maçı. Manisa, teknik adam değişikliğinden sonra marjinal bir şekilde oyun anlayışı değişen bir takım. Fakat Keçiörengücü aslında kendi hem mental seviyesini hem de fiziksel seviyesini koruduğu zaman bence bu ligin üzerinde işler yapabilecek bir takım. O tarz oyunculara sahibiz. Bunu hep futbolcu arkadaşlarla konuşuyoruz burada. Şükür ki bugün bu 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından tekrar kendi ayarlarımıza dönebildik. Şimdi önümüzde bir milli ara var. Bu milli arada hem fiziksel hem de mental daha fazla hazırlanarak, devreyi alabildiğimiz kadar puanla alarak eğer düşündüğümüz ortalamayla devam edersek zaten iyi bir puanla bitireceğiz devreyi, öyle görünüyor. Buna artık odaklanmamız lazım bütün benliğimle diyeyim" diye konuştu.

"Ömer Faruk Demirel adına bence önemli bir giriş"

Geçen hafta sakatlığı bulunan Mame Diouf'un dün yapılan testlerle oynayamayacağını anladıklarını aktaran Korkmaz, "Çok da risk etmek istemedik kendisini. İlk defa görev alan bu seviyede Ömer Faruk Demirel, sezon başı yatırım yaptığımız bir arkadaşımızdı. Kampta talihsiz bir sakatlık geçirdi ve aslında daha erken kullanmayı beklerken bugün kısmetmiş kendi kariyeri açısından. Beklediğimiz bir şeydi. Bu giriş, onun adına bence önemli bir giriş. Çünkü pek çok oyuncuya sahibiz gelişebilecek, gelişmekte olan ve önümüzdeki yıllarda üst seviyelerde oynayabilecek pek çok oyuncumuz var ama Ömer Faruk Demirel, mevkisi itibarıyla Türk futbolunda uzun yıllardır aslında hasretini çektiğimiz santrafor tipini karşılayabilecek bir profil. Hem karakter anlamında hem de yetenek anlamında buna sahip bir oyuncu. Şimdi şöyle bir şansı var Keçiörengücü'nde oynamak, bizlerle çalışmak ve bence en büyük şansı Mame Diouf gibi bir oyuncuyla beraber oynamak. Daha fazla izlemesi gerekiyor onu, daha fazla izleyecek bu saatten sonra Mame Diouf'u nasıl oynadığını, nasıl yaşadığını. Belki yine kulübede otururken Mame Diouf'u izleyecek ve girip iyi bir şekilde öğrendiklerini uygulaması gerekecek ve bunu yapacak mental seviyeye de sahip, yeteneklere de sahip. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Böyle olacağına inanıyoruz. Beklentimiz bu yönde. Bence Türk futboluna üst düzey bir forvet kazandıracaktır Keçiörengücü. Bundan sonraki maçlarımda dediğim gibi Manisa'ya başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki hem büyük takımlarda hem de üst ligde oynayabilecek kapasitede bir oyuncu"

Türkiye Ümit Milli Takımı'ndan davet alan Mehmet Erdoğan'ın da aslında geçen sene davet aldığını ancak sakatlık sebebiyle oynayamadığını kaydeden Korkmaz, "Bu sene 4. haftadan sonra kendisine kaleyi verdik. Bizim de kendisinden beklentimiz bu yönde. Üst seviyede Türkiye'deki hem büyük takımlarda hem de üst ligde oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. O da gelişimine umarım devam edecektir. Bunu niye söylüyorum ben? Kendi kariyerime, teknik adamlık kariyerime yani yardımcılığı bir kenara bırakıyorum, 12 yıllık yardımcılığı, teknik adamlık kariyerimde çok fazla isim kazandırdım. Hem ulusal çapta hem uluslararası çapta. Müşahede ettiniz bunu. Pek çok oyuncuyla çalıştığım için bu oyuncularla çalıştığım zaman aslında bunların da gidebilecekleri yeri, kapasitesini görebiliyorum. Bundan sonrası bu girişi yaptırmak bizim elimizde, bundan sonrası onların elinde. Daha çok çalışarak, daha fazla izleyerek ve daha fazla öğrenerek umarım bizim onlar için kurduğumuz hayalleri ve kendi hayallerinin içlerini doldururlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Osman Zeki KorkmazTrendyolManisaAnkaraSporSon Dakika

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