Kovid-19 salgını Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na ilgiyi düşürdü

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da vaka sayılarındaki hızlı artış sürerken, önceki yıllara kıyasla Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na seyirci ilgisi en düşük seviyeye düştü.

Avustralya'nın Melbourne kentinde tek kadın ve tek erkeklerde yüzlerce tenisçinin ana tabloya girmek için yaklaşık bir haftadır mücadele verdiği kortlardaki seyirci sayısının yok denecek kadar az olduğu görülüyor.

Günlük Kovid-19 vaka sayılarının 100 binin üzerinde seyrettiği Avustralya'da her yıl eleme turlarında bile rekor sevilere ulaşan seyirci sayısının yerine bu sene hem kortlarda hem de turnuvanın yapıldığı tesislerde sessizlik hakim.

Kovid-19 öncesindeki yıllarda gerek kortlarda gerekse açık alanlarda aileleriyle etkinliklere katılan on binlerce seyircinin yerine artık oyuncular, antrenörler, hakemler, top toplayıcı çocuklar, basın mensupları, güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar var.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo maçlarının başlamasına 3 gün kala Victoria Eyalet Hükümeti, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında biletlerin sadece yarısının satılacağını duyurdu.

Halihazırda ne kadar bilet satıldığını açıklamayan ancak satışların yüzde 50'nin altında olduğuna dikkati çeken eyalet hükümeti, ana tablo maçlarının da alışılmışın dışında az seyirciyle yapılacağını resmileştirdi.

Avustralya'da son 24 saatteki verilere göre 130 bin 35 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, 56 kişi de virüsten hayatını kaybetti.

Virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde 1 milyon 532 bin 77 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 2 bin 580 kişi de yaşamını yitirdi.