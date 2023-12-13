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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'tan hakem saldırısı açıklaması - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'tan hakem saldırısı açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının yaşanmasını istemediklerini belirterek, hakemlerin durumu ve performansıyla ilgili eleştirilerini sürdürdü. Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasının talep edilmediğini ve bazı kulüplerin federasyondan memnun olmadığını da dile getirdi. Ayrıca, Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanmasına rağmen maçların oynandığını ve bu karara saygı duyulması gerektiğini belirtti. Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yapılan toplantıda kulüplerin sorunlarının ele alındığını ve Türk futbolundaki eksiklerin giderilmesi için adımlar atılacağını da ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç\'tan hakem saldırısı açıklaması
13.12.2023 - 21:47,  Güncelleme: 21:55
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının yaşanmasını istemedikleri bir durum olduğunu belirterek "Hakem müessesinin durumu ve performansı ortada. Yaşanmasını istemediğimiz bir olay yaşandığı için onları (Hakemleri) unutacağız, göz ardı edeceğiz diye bir durum yok" diye konuştu.

Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Vakfı'nda basın açıklamasının ardından medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasının talep edilip edilmediğiyle ilgili "Kesinlikle böyle bir durum olmadı." cevabını verdi.

Az sayıda kulübün federasyondan memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Koç, şöyle devam etti:

"Belli bir sayıda hiç memnun olmayan kulüpler var, 'Destek olalım ama bu kadrolarla, bu yaklaşımla, bu yönetim anlayışıyla bu sorunlara çözüm sağlayamayız' diyen kulüplerimiz var. Federasyonlar değişiyor, MHK değişiyor ama değişmeyen bir yer var, sorunlar aynen devam ediyor. Bu konuda federasyon bir irade göstereceğini bizlere iletti. Bakalım bu olaydan sona ne olacak göreceğiz."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Gaziantep FK Başkanı olduğu dönemde hakemler hakkında farklı, TFF Başkanı olduğu dönemde farklı konuştuğuyla ilgili soruya da cevap veren Koç, "Bu durum biraz takiyeye giriyor. Kendisi de bu sorunları yaşadı. Hakemlerle ilgili 6-7 kez açıklaması var. Dolayısıyla sınırın bu tarafına geçince herhalde o yaşadıklarını unutmamıştır diye düşünüyorum. İşlerin ele alınış şeklinde baktığımız zaman ciddi bir acemilik, tecrübesizlik olduğu net bir şekilde görülüyor." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı. Orada bile maçlar oynandı"

MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından TFF'nin maçları süresiz erteleme kararı alırken kulüplere başvurmadığını, süresiz erteleme kararının ardından 19 Aralık'ta lige yeniden başlanmayacağını da belirten Koç, şunları söyledi:

"Herhalde kafasında başka bir takvim vardı ama aklı selim kazandı. Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı. 50 kişi vardı otobüste. Viyadükte kurşunlandı. Hala faili meçhuldür ve daha önce de söyledim, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır. Orada bile maçlar oynandı. Hatta "Fenerbahçe sahaya çıkmazsa cezaya katlanır" denildi. Bence acele verilmiş bir karardır. Yine de bu karara saygı duymak zorundayız."

Bugün yapılan toplantının olağanüstü olmadığını, 10 gün önce belirlenen bir toplantı olduğunu da sözlerine ekleyen Koç, "Bugünkü toplantının pazartesi yaşananlarla hiçbir alakası yok ama böyle bir intiba oluşturuldu. Pazartesi yaşananlardan sonra gündem değişti. Sunum yapmaya gelen şirketler olacaktı. E-bilet, yayın ihalesi, yayın gelirinin dağılımı ve yeni lig formatını konuşacaktık. Pazartesi yaşananlardan sonra onları başka bir toplantıda görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hakemlerin Halil Umut Meler'i ziyaret edip ardından yapılan açıklamaya da değinen Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Başkanlarımızın çoğunluğunda hakemlerin hastane çıkışında yaptığı konuşma, sözcü olarak seçilen kişiler büyük rahatsızlık yarattı. Hakem müessesinin durumu ve performansı ortada. Yaşanmasını istemediğimiz bir olay yaşandığı için onları (Hakemleri) unutacağız, göz ardı edeceğiz diye bir durum yok. Bir adım daha öteye gidelim, bizim federasyonla yaptığımız toplantılarda çok ciddi radikal adımlar atılacağı, hakem sıkıntısının minimize edilmesi için ciddi yol alınacağı bizlere anlatıldı. Federasyon da bu hakemlerle gidilemeyeceğini defalarca ifade etti. Şimdi göreceğiz. Almanya'da toplantılar yapıldı, atamalar yeni sistemler getirileceği ifade edildi. Federasyon bir ara 'Bu hakemler bizi de mi yemeye çalışıyorlar.' diye kuşkuya girdi. Hakem sorunu devam ediyor. Büyük bir talihsizlik yaşandı. Bu talihsizliği Türkiye'nin en iyi hakemi yaşadı. Kimse yaşamasın."

Başkan Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak'la yapılan toplantıda kulüplerin sorunlarının ele alındığını, Bakan Bak'la önümüzdeki süreçte daha sık bir araya gelerek Türk futbolundaki eksiklerin giderilmesi adına adımların atılacağını da sözlerine ekledi.

(Son)

Kaynak: AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Halil Umut Meler, Mehmet Büyükekşi, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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