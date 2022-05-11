KYGM 35. Futbol Turnuvası Türkiye Finalleri, Samsun'da başladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) düzenlenen futbol turnuvasının finali, Samsun'da başladı.

KYGM tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İlkadım Suni Çim Sahası'nda düzenlenen 35. Futbol Turnuvası Türkiye Finalleri'ne Samsun, Giresun, Batman, Muğla, Isparta, Karaman, Kocaeli ve Adıyaman takımları adına 168 sporcu, 24 idareci ile antrenörler katılıyor.

Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin ders dışı zamanlarını verimli şekilde kullanması için çeşitli spor aktiviteleri düzenlediğini söyledi.

Gençlerin her türlü kötü alışkanlıktan korunarak akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ülke genelinde turnuvalar yapıldığını aktaran Dağlı, "Bu turnuvanın spor altyapısı anlamında mükemmel potansiyeli bulunan Samsun'un ev sahipliğinde yapılıyor olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Birlik ve beraberlik duygularını da pekiştireceğine inandığımız etkinliğin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanının çok daha yoğun yaşandığı, Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'da yapılıyor olması da ayrı bir anlam taşıyor. Turnuvanın fair-play kuralları çerçevesinde geçmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Takımların iki ayrı grupta mücadeleye başladığı turnuva, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Turnuvanın açılışında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven de hazır bulundu.