Real Madrid'den teknik direktör sürprizi! Mourinho'nun ismi öne çıkıyor

Dünden beri toplanan imza sayısına bakın! Tam bir hayal kırıklığı

Real Madrid'in eski teknik direktörü Jose Mourinho ile görüştüğü haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sezon sonu ayrılması beklenen Carlo Ancelotti'nin yerine Portekizli hoca listenin tepesine yazıldı.

FARK YEDİ

Mor Şimşekler, lider Barcelona'dan 12 puan fark yedi. Son El Clasico'da 2-1 mağlup olan Real Madrid'in bu sezon ligde gösterdiği performans Başkan Perez ve yönetimininin tadını kaçırdı.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Mundo Deportivo ve The Sun'daki haberlerde Real Madrid, Mourinho ile bir temas kurduğu belirtildi. Ancelotti'nin durumuna göre Mourinho ile yapılan görüşmeler farklı bir anlam kazanacak.

BREZİLYA RADARINDA

Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğu için en güçlü isim Carlo Ancelotti olarak gözüküyor. Real Madrid'id bu sezon Devler Ligi'nde kaydadeğer bir başarı elde edememesi halinde Ancelotti'nin Real Madrid'den Brezilya'ya, Mourinho'nun da Roma'dan Real Madrid'e geçmesi yüksek ihtimal.

REKOR KIRDI

Real Madrid, Jose Mourinho yönetiminde 2011-12 sezonundaki 100 puanlı şampiyonlukla tarihinin en iyi ortalamasını yaşamıştı.