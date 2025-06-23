Leeds United, Jaka Bijol\'u Kadrosuna Kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Udinese forması giyen stoper oyuncusu Jaka Bijol'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Sloven oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis bedeli açıklanmadı.
2024/25 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de 37 maçta forma giyen Bijol, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
26 yaşındaki Sloven stoper oyuncunun ismi geçtiğimiz sezonunun devre arasında Fenerbahçe ile anılmıştı.
Öte yandan İngiltere ekibi Leeds United, 26 yaşındaki Alman forvet Lukas Nmecha'dan sonra bu yaz ikinci transferini gerçekleştirdi.
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