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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığı Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getirdi.

10.01.2024 - 18:11,  Güncelleme: 18:15
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, anlaşma sağladığı İtalya stoper Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Leonardo Bonucci'yi taşıyan uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

1.3 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak. Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.

Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe\'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul\'a geldi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Ender Kervancıoğlu: Abdülkerime sen o kadar edermisin diyen futbol dehası Ali Koç, seve seve 4 milyon euro ödediği samet akaydından ümidi kesmişe benziyor. Yanıtla 0 0

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

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