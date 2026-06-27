Levent Mercan'dan Yeni Sezon Vurgusu - Son Dakika
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Levent Mercan'dan Yeni Sezon Vurgusu

Levent Mercan\'dan Yeni Sezon Vurgusu
27.06.2026 13:14
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Fenerbahçeli Levent Mercan, iyi bir kamp dönemi geçirerek sezon hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

FENERBAHÇELİ oyuncu Levent Mercan, "Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada hem de Avusturya'da çok iyi hazırlıklarımız olacak. Maçlarımızla beraber en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Onun için de takım olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de 25 yaşındaki sol bek Levent Mercan, sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takım içerisinde çok güzel bir enerjinin olduğunu dile getiren Levent Mercan, "Şu an çok iyiyiz. Başlayalı iki gün oldu. Takım içerisinde çok güzel bir enerji var. Sezon bittikten sonra tabii ki ailemle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldim. Herkes çok motive ve bizim adımıza antrenmanlar çok güzel geçiyor. Bütün takım çok motive ve en iyi şekilde hazırlanıp gelmiş" ifadelerinde bulundu.

'İSMAİL HOCAMIZ HEMEN İLK GÜNDEN KENDİ FELSEFESİNİ TAKIMA ANLATARAK BAŞLADI'

Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncularla iletişiminin çok iyi olduğunu dile getiren 25 yaşındaki sol bek, "İsmail Hocamız inanılmaz motive. Hemen ilk günden kendi felsefesini takıma anlatarak başladı. Oyuncularla da iletişimi çok iyi. Bizim adımıza çok iyi bir sezon geçebilir" diye konuştu.

'FUTBOLCULARIN ANTRENMANI VE RAHATLIĞI İÇİN BURASI ÇOK GÜZEL İMKANLAR SUNUYOR'

Topuk Yaylası Tesisleri'ni çok beğendiğini ifade eden Levent Mercan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben burayı çok beğeniyorum. Burada inanılmaz bir ortam var. Sahalar çok yakın, havalar da çok güzel. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol ve personel adına imkanlar çok iyi. Futbolcuların antrenmanı ve rahatlığı için burası çok güzel imkanlar sunuyor."

'BİRBİRİMİZLE BURADA EN İYİ ŞEKİLDE VAKİT GEÇİRMEYE BAKIYORUZ'

Takımdaki herkesin çok motive olduğunu söyleyen Levent, "Takım içerisinde çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. Birbirimizle burada en iyi şekilde vakit geçirmeye bakıyoruz" dedi.

'HER SENE TAKIMIMA EN İYİ KATKIYI NASIL VEREBİLİRİM ONA BAKIYORUM'

En rahat olduğu mevkinin sol bek olduğunu söyleyen Levent Mercan, "Benim için en rahat mevki şu an oynadığım sol bek. Ama tabii ki benim avantajım daha önce çok farklı pozisyonlarda oynamış olmam. Hem sol bek hem de başka pozisyonları değerlendirebiliyorum. Ama en rahat ettiğim pozisyon sol bek. Her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman hem ofansif hem de defansif olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her sene takımıma en iyi katkıyı nasıl verebilirim ona bakıyorum" yorumlarında bulundu.

'HER ZAMAN ONLARI YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Genç oyuncular için sezon başı kamplarının önemli olduğuna vurgu yapan Levent Mercan, "Her genç oyuncu için sezon başı kampları çok önemli. Ben ve bizim takımdaki ağabeyler her zaman onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Ağabeylik göstermek için saha içi ve saha dışı en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

'MAÇ GÜNLERİ HER ZAMAN AYNI SAATTE KALKMAYA ÇALIŞIYORUM'

Maç günleri rutininden bahseden Levent Mercan, "Maç günleri her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Bunu rutin olarak söyleyebilirim ya da aktivasyon anlamında yemeği aynı saatlerde yapıyoruz. O tür rutinlerimiz var tabii ki. Bunların dışında ekstra bir rutinim yok" dedi.

'EN İYİ ŞEKİLDE SEZONA BAŞLAYIP HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Yeni sezon hedeflerine de değinen Levent Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an yeni başladık. En önemlisi çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada hem de Avusturya'da çok iyi hazırlıklarımız olacak. Maçlarımızla beraber en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Onun için de takım olarak elimizden geleni yapacağız."

Motivasyon kaynağı hakkında ise, "Başarı arzusu, aile ve Fenerbahçe gibi bir kulüpte taraftar benim için çok önemli" dedi.

'TARAFTARLARIMIZ HER ZAMANKİ GİBİ BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİN'

Yeni sezon öncesi sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Levent Mercan, "Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi desteklemeye devam etsin. Taraftarlarımız hem Kadıköy hem de deplasmanlarda bundan önceki sezonlarda olduğu gibi bizimle beraber olsunlar. Biz elimizden geldiği kadar taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Levent Mercan'dan Yeni Sezon Vurgusu - Son Dakika

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