Galatasaraylılar, Başakşehir maçında büyük bir sürprizle karşılaşacak! Yeni besteyi ilk defa dinleyecekler - Son Dakika
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Galatasaraylılar, Başakşehir maçında büyük bir sürprizle karşılaşacak! Yeni besteyi ilk defa dinleyecekler

05.04.2023 09:54

Zirveye adeta kurulan Galatasaray, 23. şampiyonluğuna çok yakın. Bu doğrultuda saha dışında da birtakım hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, tribünler için yeni bir beste hazırlattı. "Sahibisin Kalbimin" isimle şarkı, bu akşam Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacakları Başakşehir maçıyla birlikte ilk defa taraftarın beğenisine sunulacak.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Maç eksiği olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran sarı-kırmızılıları, Başakşehir maçında büyük bir sürpriz bekliyor.

TRİBÜNLER ŞAMPİYONLUK HAZIRLIĞINDA

Galatasaray'da taraftarlar şampiyonluğa hazırlanmaya başladı. Zirve yolunda doludizgin giden sarı-kırmızılılar için yeni bir şarkı yapıldı. Şarkı, Galatasaray'ın bu akşam Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e karşı oynayacağı maçta ilk kez taraftarın beğenisine sunulacak.

"SAHİBİSİN KALBİMİN"

Şampiyonluk yolunda dolu dizgin giden Galatasaray için yapılan şarkıya "Sahibisin Kalbimin" ismi verildi. Şarkıya ait küçük bir tanıtım videosu ise YouTube'dan yayınlandı.

Başakşehir maçına gidecek Galatasaray taraftarını büyük sürpriz bekliyor! Yeni şarkıyı ilk kez duyacaklar
Başakşehir maçına gidecek Galatasaray taraftarını büyük sürpriz bekliyor! Yeni şarkıyı ilk kez duyacaklar
Başakşehir maçına gidecek Galatasaray taraftarını büyük sürpriz bekliyor! Yeni şarkıyı ilk kez duyacaklar
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Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylılar, Başakşehir maçında büyük bir sürprizle karşılaşacak! Yeni besteyi ilk defa dinleyecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaraylılar, Başakşehir maçında büyük bir sürprizle karşılaşacak! Yeni besteyi ilk defa dinleyecekler - Son Dakika
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