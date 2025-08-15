Lille, Berke Özer'den sonra Fenerbahçeli yıldızı da istiyor - Son Dakika
15.08.2025 18:13
Milli file bekçisi Berke Özer'i Eyüpspor'dan transfer eden Fransız ekibi Lille, gözünü Fenerbahçe'de forma giyen Diego Carlos'a çevirdi. Lille, Brezilyalı savunma oyuncusuna talip oldu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Carlos için sıcak bir gelişme yaşandı.

LILLE ŞİMDİ DE DIEGO CARLOS'U İSTİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre; Berke Özer'i Eyüpspor'dan 4.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Lille, gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye çevirdi. Fransız ekibinin Sarı-lacivertlilerde forma giyen Diego Carlos'u da transfer etmek istediği belirtildi.

FRANSA'YA SICAK BAKIYOR

Haberde, 32 yaşındaki yıldızın da Fransa'ya gitmeye sıcak baktığı belirtilirken, Fransız ekibinin transfer için Fenerbahçe ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı ifade edildi.

3 KEZ SAKATLANDI, 4 MAÇA ÇIKABİLDİ

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana 3 kez sakatlık yaşayan Diego Carlos, Süper Lig'de sadece 4 maça çıkabildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

