Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Carlos için sıcak bir gelişme yaşandı.
Foot Mercato'nun haberine göre; Berke Özer'i Eyüpspor'dan 4.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Lille, gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye çevirdi. Fransız ekibinin Sarı-lacivertlilerde forma giyen Diego Carlos'u da transfer etmek istediği belirtildi.
Haberde, 32 yaşındaki yıldızın da Fransa'ya gitmeye sıcak baktığı belirtilirken, Fransız ekibinin transfer için Fenerbahçe ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı ifade edildi.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana 3 kez sakatlık yaşayan Diego Carlos, Süper Lig'de sadece 4 maça çıkabildi.
Son Dakika › Spor › Lille, Berke Özer'den sonra Fenerbahçeli yıldızı da istiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?