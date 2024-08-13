Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti

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İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i ağırladı. Kadıköy'deki müsabakadan uzatmalar sonucunda 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, turnuvaya veda etti.

FERDİ KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Adana Demirspor müsabakasının son anlarında oyundan çıkan Ferdi'nin, arka adale gerilmesi yaşadığı açıklandı. Maç öncesinde kendisini deneyen başarılı futbolcu devam eden ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla kadrodan çıkarıldı.

İLK YARIDA POZİSYON ÇOK, GOL YOK

İlk 45 dakikanın büyük bir bölümünde üstün oynayan taraf olan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ve Mert Hakan Yandaş ile yakaladığı fırsatlar başta olmak üzere birçok gol pozisyonundan Lille kalecisi Chevalier'i geçemedi. Konuk takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

KANARYA 90+1'DE HAYAT BULDU

Müsabakanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ve oyunu rakip yarı sahaya yıkan Fenerbahçe,karşılaşmanın 83. dakikasında Jayden Oosterwolde ile direği geçemedi. Sarı-lacivertliler, aradığı golü 90+1. dakikada Jayden Oosterwolde'nin uzun taç atışında Diakite'ye çarpan topun ağlara gitmesiyle buldu ve karşılaşma uzatmalara gitti.

LİLLE 10 KİŞİ KALDI

İkinci uzatma devresinin 109. dakikasında Lille 10 kişi kaldı. Oyuna sonradan giren Mandi, İrfan Can Kahveci'nin kafasına attığı tekmek sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

FENERBAHÇE'Yİ SON DAKİKALARDAKİ PENALTI YIKTI

Jonathan David'in ceza yayı üzerinden şutunda Oosterwolde'nin eline çarpan top için karşılaşmanın hakemi VAR monitöründen pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi. Topun başına geçen David, topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. Kalan dakikalarda gol olmayınca sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

2-1 kaybetti maçın rövanşında Lille ile 1-1 berabere kalan ve Şampiyonlar Ligi defterini 3. ön eleme turunda kapatan Fenerbahçe, Avrupa yolculuğunu UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek. Sarı-lacivertlileri eleyen Lille ise play-off turunda Slavia Prag-Union Saint- Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

HASRET 16 YILA ÇIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne en son 2008-2009 sezonunda katılım sağlayan Fenerbahçe, 3. ön eleme turundan Lille'e elenerek 16 yıllık hasretini bu sezon da gideremedi.