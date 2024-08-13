Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika
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Spor

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Öte yandan en son 2008-2009 sezonunda Devler Ligi'ne katılım sağlayan Kanarya'nın hasreti 16 yıla çıktı.

13.08.2024 22:38  Güncelleme: 23:01
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İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i ağırladı. Kadıköy'deki müsabakadan uzatmalar sonucunda 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, turnuvaya veda etti.

FERDİ KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Adana Demirspor müsabakasının son anlarında oyundan çıkan Ferdi'nin, arka adale gerilmesi yaşadığı açıklandı. Maç öncesinde kendisini deneyen başarılı futbolcu devam eden ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla kadrodan çıkarıldı.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

İLK YARIDA POZİSYON ÇOK, GOL YOK

İlk 45 dakikanın büyük bir bölümünde üstün oynayan taraf olan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ve Mert Hakan Yandaş ile yakaladığı fırsatlar başta olmak üzere birçok gol pozisyonundan Lille kalecisi Chevalier'i geçemedi. Konuk takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

KANARYA 90+1'DE HAYAT BULDU

Müsabakanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ve oyunu rakip yarı sahaya yıkan Fenerbahçe,karşılaşmanın 83. dakikasında Jayden Oosterwolde ile direği geçemedi. Sarı-lacivertliler, aradığı golü 90+1. dakikada Jayden Oosterwolde'nin uzun taç atışında Diakite'ye çarpan topun ağlara gitmesiyle buldu ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

LİLLE 10 KİŞİ KALDI

İkinci uzatma devresinin 109. dakikasında Lille 10 kişi kaldı. Oyuna sonradan giren Mandi, İrfan Can Kahveci'nin kafasına attığı tekmek sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

FENERBAHÇE'Yİ SON DAKİKALARDAKİ PENALTI YIKTI

Jonathan David'in ceza yayı üzerinden şutunda Oosterwolde'nin eline çarpan top için karşılaşmanın hakemi VAR monitöründen pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi. Topun başına geçen David, topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. Kalan dakikalarda gol olmayınca sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

2-1 kaybetti maçın rövanşında Lille ile 1-1 berabere kalan ve Şampiyonlar Ligi defterini 3. ön eleme turunda kapatan Fenerbahçe, Avrupa yolculuğunu UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek. Sarı-lacivertlileri eleyen Lille ise play-off turunda Slavia Prag-Union Saint- Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

HASRET 16 YILA ÇIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne en son 2008-2009 sezonunda katılım sağlayan Fenerbahçe, 3. ön eleme turundan Lille'e elenerek 16 yıllık hasretini bu sezon da gideremedi.

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Son Dakika Spor Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Ramazan Ertaş: Kuşlar siz kim C.L oynamak kim yallah avrupaya oradanda konferansa 1344 80 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Öyle bir kadro kuracağımkiiiiii Öyle transferler yapacağımkiiiii Öyle mağlubiyetler alacağımkiiiiii 634 38 Yanıtla
  • Çelikk: Olamaz Benim Hayallerim Vardı... Ha haaa 453 40 Yanıtla
  • Muberra 25071978k: Adamlar sakin kalarak maçı aldı. bizimkiler amatörce saldırdı defansta panikledi. sonuç : milyon eurolar yine çöp. 110 16 Yanıtla
  • ferhat eser: 15 sezondur şampiyonlar ligine kalamayan ezeli rakibimiz fenerbahçeye bir BEŞİKTAŞLI olarak üzüldüm 63 55 Yanıtla
  • İbrahim Binici: Kalsa daha rezil olurdu. Umarım UEFA da ilerler 75 27 Yanıtla
  • Abdullah Demir: yazık oldu :) 54 21 Yanıtla
  • Alper tunga: Yazık oldu. Bir çeyrek final oynamasını İsterdim.. GS 43 25 Yanıtla
  • Ali Arslan: Güzel yorumlar yapan gs li rakip taraftarlara teşekkürler ,sizler karakterinizin guzelligini yansitiyorsunuz 48 20 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: UEFA Ligi'nde Fenerbahçe ye başarilar 49 10 Yanıtla
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