Üye Girişi
Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu - Son Dakika

Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu

17.12.2021 10:50
Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, Newcastle'ı 3-1 yendi. Liverpool bu sonuçla, futbolu icat eden İngiltere'de en fazla lig maçı kazanan takım olarak tarihe geçti. Mohamed Salah, Premier Lig'de üst üste 15 maçta gol-asist katkısı yaparak Vardy'nin rekoruna ortak oldu.

Dün akşam Anfield Road'da oynanan karşılaşmada Liverpool, üstün bir futbolla Newcastle United'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta perdeyi Shelvey açsa da Liverpool maçı çevirmeyi başardı. 21'de Jota eşitledi, 25'te Salah skoru 2-1'e getirdi. 87'de ise Trent uzaktan attığı nefis golle skoru belirledi: 3-1.

Liverpool, İngiltere futbol tarihine geçti! Salah durdurulamıyor

İLK TAKIM

Liverpool, bu sonuçla İngiltere'de bir ilki gerçekleştirdi. İngiltere futbol tarihinde 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı Liverpool oldu.

Liverpool, İngiltere futbol tarihine geçti! Salah durdurulamıyor

ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ

Van Dijk, Fabinho ve Jones'tan yoksun şekilde maça çıkan Liverpool, adeta rakibini ezerek yendi. Klopp'un öğrencileri şampiyonluk yürüyüşünde puanını 40'a yükseltti.

SALAH ORTAK OLDU

Premier Lig'de üst üste 15 maçta gol veya asist katkısı yapan Mohamed Salah, Jamie Vardy'nin rekoruna ortak oldu.

Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu

Premier Lig, Liverpool, England, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:50 Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
10:50 Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu
10:45 Aleyna Tilki, hapis cezası aldı! Havalimanında olay çıkarıp güvenlik görevlisine hakaret ve küfür etmişti
10:37 Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu
10:37 Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında
10:33 Ünlü boksörün maç öncesi önemli kararı: Kız arkadaşıyla birlikte olmayacak
10:29 "Yok Oluş" albümü ilk sıralara yükseliyor! Nesilleri tükenirken son bir seda bıraktılar dünyaya
10:23 Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik
10:19 Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak
10:16 Sıra memur zammında! "Ek zam ve refah payı uygulaması derhal hayata geçirilmeli!"
Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü         
10:51
"Herkül"ün başsız heykeli bulundu! Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları mermer heykeli gün yüzüne çıkardı "Herkül"ün başsız heykeli bulundu! Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları mermer heykeli gün yüzüne çıkardı         
10:40
Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında         
10:37
"Yok Oluş" albümü ilk sıralara yükseliyor! Nesilleri tükenirken son bir seda bıraktılar dünyaya "Yok Oluş" albümü ilk sıralara yükseliyor! Nesilleri tükenirken son bir seda bıraktılar dünyaya         
10:30
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 10:56:41. #1.12#
SON DAKİKA: Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement