Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu

Dün akşam Anfield Road'da oynanan karşılaşmada Liverpool, üstün bir futbolla Newcastle United'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta perdeyi Shelvey açsa da Liverpool maçı çevirmeyi başardı. 21'de Jota eşitledi, 25'te Salah skoru 2-1'e getirdi. 87'de ise Trent uzaktan attığı nefis golle skoru belirledi: 3-1.

İLK TAKIM

Liverpool, bu sonuçla İngiltere'de bir ilki gerçekleştirdi. İngiltere futbol tarihinde 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı Liverpool oldu.

ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ

Van Dijk, Fabinho ve Jones'tan yoksun şekilde maça çıkan Liverpool, adeta rakibini ezerek yendi. Klopp'un öğrencileri şampiyonluk yürüyüşünde puanını 40'a yükseltti.

SALAH ORTAK OLDU

Premier Lig'de üst üste 15 maçta gol veya asist katkısı yapan Mohamed Salah, Jamie Vardy'nin rekoruna ortak oldu.