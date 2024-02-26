Lukas Podolski dönerci oldu, servetine servet kattı

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Lukas Podolski, 2017 yılında ticarete atılmıştı. Polonya asıllı Alman futbolcu kurduğu dondurma ve döner zinciriyle servetine servet kattı.
2015-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Lukas Podolski, 2017 yılında Ice Cream United adlı dondurma markasıyla ticarete atılmış, bir yıl sonra da Almanya'da, şu an 30'a yakın şubesi bulunan restoran zincirinin temellerini attığı Mangal Döner'i açtı.
SERVETİNE SERVET KATTI
Podolski'nin kazancı İngiliz basınında geniş yankı buldu. The Sun'ın haberine göre dünyaca ünlü futbolcu, bu sayede 180 milyon euronun üzerinde servet kazandı.
Şimdilerde Polonya'nın Górnik Zabrze takımında forma giyen 38 yaşında futbolcu kariyerinde Köln, Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi takımların formalarını terletti.
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