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Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi - Son Dakika
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Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras'ı 2-0 yendikleri maçın ardından Trabzonspor'dan ayrılan Anastasios Bakasetas'ın yarın imzaya geleceğini açıkladı.

21.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 23:56
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Yunanistan takımı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras'ı 2-0 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından Trabzonspor'dan ayrılan Anastasios Bakasetas'ın yarın imzaya geleceğini açıkladı.

"BAKASETAS YARIN GELECEK"

Terim, "Vitor geldi. Bakasetas da muhtemelen yarın gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onu çok iyi tanıyoruz. Bugün takımıyla vedalaştı. Trabzonspor'a teşekkür ederiz. Maksimovich transferi hakkında bilgim yok. Henüz bana bir şey söylenmedi. Başkanımız transfer çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Maç sonu konuşan Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

HENÜZ MAÇ KAYBETMEDİ

Yunan ekibinin başına geçen Terim, yeni takımıyla çıktığı 6 karşılaşmadan 4 galibiyet alırken 2 de beraberlik elde etti.

Fatih Terim, Bakasetas\'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
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Anastasios Bakasetas, Panathinaikos, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi - Son Dakika
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