Fatih Terim, Bakasetas\'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

F.Bahçe\'ye 2 gole mal olan gol öncesinde faul var mı?

Yunanistan takımı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras'ı 2-0 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından Trabzonspor'dan ayrılan Anastasios Bakasetas'ın yarın imzaya geleceğini açıkladı.

"BAKASETAS YARIN GELECEK"

Terim, "Vitor geldi. Bakasetas da muhtemelen yarın gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onu çok iyi tanıyoruz. Bugün takımıyla vedalaştı. Trabzonspor'a teşekkür ederiz. Maksimovich transferi hakkında bilgim yok. Henüz bana bir şey söylenmedi. Başkanımız transfer çalışmalarına devam ediyor" dedi.

HENÜZ MAÇ KAYBETMEDİ

Yunan ekibinin başına geçen Terim, yeni takımıyla çıktığı 6 karşılaşmadan 4 galibiyet alırken 2 de beraberlik elde etti.