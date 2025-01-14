Malheiro Sadece Savunmada Değil, Golcü de

Spor

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan Pedro Malheiro, takımın en verimli oyuncuları arasında yer aldı.

Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, istikrarı ile dikkati çekerken savunma oyuncusu olmasına karşın da golleriyle takımına katkı verdi.

Malheiro, Süper Lig'de 17 maçta 1483 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.

Sadece cezası nedeniyle ligin 13. haftasındaki Adana Demirspor maçında görev yapamayan Portekizli oyuncu, diğer karşılaşmaların tamamında ilk 11'de görev yaparak vazgeçilmez isimler arasında yer aldı.

Uğurcan'dan sonra ikinci

Malherio, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan 2. oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde oynadıkları 18 maçın tamamında da forma giyerek 1620 dakika sahada kalırken bu oyuncuyu Malheiro, takip etti.

4 gol attı

Antalyaspor maçında "hat trick" yaparak gol sayısını 4'e yükselten Malheiro, kendisiyle aynı sayıda gol atan Cham ile 12 gollü Banza'nın ardından en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Bir golle de Sipay Bodrum FK maçında rakip fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, kariyerindeki en golcü dönemini de geçiriyor.

Malherio, takımına Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında da birer olmak üzere toplam 2 asist katkısı da sağladı.

Transferlerin görev aldığı süreler

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev yaptığı süreler şöyle:

Oyuncu Maç sayısı Süre Malheiro 17 1483 Banza 15 1316 Lundstram 17 1118 Cham 16 944 Okay Yokuşlu 11 830 Ozan Tufan 14 807 Nwakaeme 11 769 Draguş 13 738 Cihan Çanak 13 644 Batahov 5 450 Serdar Saatçı 7 400 Savic 3 149 Barisic 7 113

Kaynak: AA