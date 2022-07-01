Maltepe'de hakimler ve savcılar yeşil sahada ter döktü - Son Dakika
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Maltepe'de hakimler ve savcılar yeşil sahada ter döktü

01.07.2022 23:30
Maltepe'de hakimler ve savcılar yeşil sahada ter döktü

- Maltepe'de hakimler ve savcılar yeşil sahada ter döktü Kıyasıya mücadelenin yaşandığı futbol turnuvası, renkli görüntüler oluşturdu İstanbul Anadolu Adliyesi 10. Geleneksel Futbol' turnuvası, ünlü futbolcuların katıldığı şöhretler maçı ve final müsabakasıyla son buldu.

- Maltepe'de hakimler ve savcılar yeşil sahada ter döktü

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı futbol turnuvası, renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Adliyesi 10. Geleneksel Futbol' turnuvası, ünlü futbolcuların katıldığı şöhretler maçı ve final müsabakasıyla son buldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı futbol turnuvası, renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Anadolu Adliyesi 10. Geleneksel Futbol Turnuvası, İBB Maltepe Sahil Spor Tesislerinde, gerçekleşti. Futbol Turnuvasına, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Cumhuriyet Başsavcı Vekillerinden Uğur Seçgin, Hasan Turgut, İhsan Kamil Akçadırcı, Mehmet Aydın, hakimler, savcılar, adli personel ve eski futbolcuların katılımı ile gerçekleşti. Ahmet Çakar hakemliğinde düzenlenen şöhretler maçında ünlü futbolculardan, Hami Mandıralı, Elvir Baljic, Can Arat, Sefer Seferoğlu, Ali Cansun, Sedat Yeşilkaya, Mehmet Ekşi, Ömer Gülen'in ter döktüğü maç, renkli görüntüler oluşturdu. Cüneyt Çakır yönettiği final maçına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Futbol turnuvasında birinci Bilgi İşlem Takımı, ikinci Kadıköy Takımı ve üçüncü de Anadolu Takımı oldu. Öte yandan futbol turnuvasında başarı elde edenler ödüllerini protokolün elinden aldı.

"Uzun soluklu bir turnuvaydı"

Konu hakkında konuşan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, "Bu bizim geleneksel 10. Futbol Turnuvamız. Bu turnuvanın genelde de turnuvalarımızın final müsabakası öncesi eski milli futbolcularımızla birlikte adliyemizde görev yapan hakimlerimiz, Savcılarımız, personelimizden oluşan takımlar bir gösteri maçı oynuyorlar. Bu maçın arkasından da final müsabakası oynanıyor. Tabii uzun soluklu bir turnuvaydı. Adliyemizden 24 takım içerisinde hakimlerimizin, savcılarımızın personelimizin olduğu takımlar mücadelelerini yaptılar. Yoğun iş temposu arasında soluklanmak için değişik bir ortam oluşturulmuş oldu" dedi.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ise, "Adaleti sağlayıp toplumda adaleti sağlayan kurumun başında adliyeler geliyor. Bugün de Anadolu Adliyesi, Anadolu Bölge Adliye Mahkemesi, hakim, savcıların, öncülüğünde yapmış oldukları turnuvanın final maçları oynanıyor. Bu final maçında da Türkiye'de futbolun zirvesine çıkmış ünlü futbolcularla, hakim, savcılar ve kaymakamlık olarak biz de katkıda bulunduk" diye konuştu.

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Tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği Tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği Tayini çıkan Hakim ve Savcılar için veda yemeği
Kaynak: İHA

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