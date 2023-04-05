Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, depremzedelere yardım çağrısında bulundu: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı - Son Dakika
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Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, depremzedelere yardım çağrısında bulundu: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı

05.04.2023 18:23

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketine sessiz kalmayan futbolcular arasına Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'da dahil oldu. Başarılı futbolcu, TFF'nin başlattığı "Omuz Omuza" kampanyasında yer aldı. Paylaşılan videoda, konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Haydi Türkiye. Şimdi destek zamanı" şeklinde konuştu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

TFF, KAMPANYA BAŞLATTI

TFF'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor" ifadeleri yer alırken, SMS kampanyasının devam ettiği belirtildi.

Boşuna City'de oynamıyor! İlkay'dan depremzedelere yardım çağrısı: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı

"HAYDİ TÜRKİYE ŞİMDİ DESTEK ZAMANI"

İlkay Gündoğan da paylaşılan videoda, "Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı." şeklinde konuştu.

Boşuna City'de oynamıyor! İlkay'dan depremzedelere yardım çağrısı: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı

İLKAY'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Premier Lig devinde bu sezon toplamda 38 mücadelede forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atarken 4'de asist kaydetti.

Boşuna City'de oynamıyor! İlkay'dan depremzedelere yardım çağrısı: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı
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Son Dakika Spor Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, depremzedelere yardım çağrısında bulundu: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, depremzedelere yardım çağrısında bulundu: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı - Son Dakika
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