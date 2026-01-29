Manchester City-Galatasaray maçına damga vuran olay

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City– Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren üç kişi oyunun durmasına neden oldu. Karşılaşmanın belirli bir bölümünde yaşanan olay, stadyumda kısa süreli bir kesintiye yol açtı.
Sahaya giren kişilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni temsil eden bayrak açtığı ve sahada bir süre dolaştığı görüldü. Hakem, güvenlik sağlanana kadar oyunu durdurma kararı aldı.
Güvenlik görevlilerinin sahaya girerek müdahale etmesinin ardından söz konusu kişiler stat dışına çıkarıldı. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
İşte o anlar;
