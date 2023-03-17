Manchester City'nin şampiyonluk oranı diğer takımlara fark attı! Devler Ligi'nin yıldızı Real Madrid'in oranı hayrete düşürdü

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından iddia da oranları güncelledi.

FAVORİ CITY

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekilmesinin ardından şampiyonluk oranları belli oldu. Manchester City, 2.38'lik oranıyla favori gösterilirken çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih ise 3.15 oranıyla en yüksek ikinci favori oldu.

REAL MADRID'İN ORANI ŞAŞIRTTI

Son 5 sezonda 3 kez kupaya uzanan Real Madrid, 5.40 oranla üçüncü favori olarak gösterildi. Rakibi Chelsea ise 9.00 oranla 5. favori oldu.

NAPOLI İLK DÖRTTE

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Napoli ise 5,80'lik oranla 4. favori orana sahip takım oldu.

Devler Ligi'nde yeni şampiyonluk oranları;