Manchester City'nin şampiyonluk oranı diğer takımlara fark attı! Devler Ligi'nin yıldızı Real Madrid'in oranı hayrete düşürdü - Son Dakika
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Manchester City'nin şampiyonluk oranı diğer takımlara fark attı! Devler Ligi'nin yıldızı Real Madrid'in oranı hayrete düşürdü

17.03.2023 16:51

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının tamamlanmasının ardından yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İddia tarafından açıklanan tabloda, İngiliz devi Manchester City, 2.38'lik oranla kupanın favorisi olarak gösterilirken, son şampiyon Real Madrid'e ise 5.40'lık bir oran verildi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından iddia da oranları güncelledi.

FAVORİ CITY

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekilmesinin ardından şampiyonluk oranları belli oldu. Manchester City, 2.38'lik oranıyla favori gösterilirken çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih ise 3.15 oranıyla en yüksek ikinci favori oldu.

Kuralar çekildi, her şey değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni oranlar

REAL MADRID'İN ORANI ŞAŞIRTTI

Son 5 sezonda 3 kez kupaya uzanan Real Madrid, 5.40 oranla üçüncü favori olarak gösterildi. Rakibi Chelsea ise 9.00 oranla 5. favori oldu.

Kuralar çekildi, her şey değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni oranlar

NAPOLI İLK DÖRTTE

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Napoli ise 5,80'lik oranla 4. favori orana sahip takım oldu.

Kuralar çekildi, her şey değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni oranlar

Devler Ligi'nde yeni şampiyonluk oranları;

  • M. City (2.38)
  • B. Münih (3.15)
  • R. Madrid (5.40)
  • Napoli (5.80)
  • Chelsea (9.00)
  • Inter (17.0)
  • Benfica (21.0)
  • Milan (26.0)
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Son Dakika Spor Manchester City'nin şampiyonluk oranı diğer takımlara fark attı! Devler Ligi'nin yıldızı Real Madrid'in oranı hayrete düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City'nin şampiyonluk oranı diğer takımlara fark attı! Devler Ligi'nin yıldızı Real Madrid'in oranı hayrete düşürdü - Son Dakika
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