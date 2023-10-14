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Manchester United, Old Trafford'un ev sahibi tribününde 2 bin Galatasaraylı taraftarın maçı izlediğini doğruladı - Son Dakika

Manchester United, Old Trafford'un ev sahibi tribününde 2 bin Galatasaraylı taraftarın maçı izlediğini doğruladı

Son Güncelleme: 14.10.2023 10:10

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford'da oynadığı Galatasaray maçında, 2 bin sarı-kırmızılı taraftarın mücadeleyi ev sahibi ekip tribününden takip ettiğini doğruladı. Kulübün operasyon direktörü Collette Roche, Galatasaray taraftarlarının çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi nedeniyle eyleme geçilmediğini ifade etti.

Galatasaray'ın Manchester United ile oynadığı ve 3-2 kazandığı maçta, sarı-kırmızılı taraftarlar Old Trafford'u adeta Ali Sami Yen Stadı'na çevirmişti. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Manchester United tribünlerinde 2 bin sarı-kırmızılı taraftarın olduğu belirtildi.

İDDİALARI DOĞRULADILAR

Manchester United'ın resmi taraftar forumuna konu hakkında açıklamalarda bulunan kulübün taraftar hizmetleri sorumlusu Sam Kelleher, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftarın, karşılaşmayı United tribünlerinden takip ettiği yönündeki iddiaları doğruladı.

GÜVENLİK RİSKİ NEDENİYLE TARAFTARLARI ÇIKARMADILAR

Kulübün operasyon direktörü Collette Roche ise Manchester United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi nedeniyle eyleme geçilmediğini ve maç sırasında tribünlerde şiddet olayı yaşanmadığını belirtti.

KOMBİNELERİNİ GALATASARAY TARAFTARINA MI SATTILAR?

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester United kombinesi bulunan taraftarların bir kısmının, biletini maç öncesinde Galatasaray seyircisine sattığı iddia edilmiş ve İngiliz kulübü, bu durumu engelleyemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

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Son Dakika Spor Manchester United, Old Trafford'un ev sahibi tribününde 2 bin Galatasaraylı taraftarın maçı izlediğini doğruladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United, Old Trafford'un ev sahibi tribününde 2 bin Galatasaraylı taraftarın maçı izlediğini doğruladı - Son Dakika
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