Manisa Basket 6'da 0 Çekti - Son Dakika
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Manisa Basket 6'da 0 Çekti

Manisa Basket 6\'da 0 Çekti

Manisa Basket, Fenerbahçe Beko'ya 90-82 yenilerek ligdeki kötü gidişatını sürdürdü.

11.11.2024 12:58
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BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon startta kalan Manisa Basket, evinde güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya da 90-82 mağlup olarak 6'da 0 çekti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda lider olmasına rağmen Avrupa'daki performansını lige yansıtamayan Manisa ekibi, Fenerbahçe önüne sıkıntılarla çıktı. Hafta içinde sezona günler kala Ozan Bulkaz'ın yerine göreve getirilen Antrenör Ertuğ Tuzcukaya'yla yollarını ayıran Manisa temsilcisinde NBA'den son transfer Troy Brown da Fenerbahçe maçı öncesinde kimseye haber vermeden ABD'ye döndü. Takımda Martynas Echodas 35 sayıyla müthiş bir performans sergilese de mağlubiyete engel olamadı.

NBA'DEN CEO GELDİ

Bu sezon NBA'den Saben Lee, Javon Franklin-Liberty gibi isimleri alıp yeniden parlatan Manisa Basket'te Los Angeles Lakers takımında scoutluk görevi yapan Can Pelister, CEO olarak göreve başladı. Pelister henüz 25 yaşında kulüpte önemli bir göreve geldi. Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayıran Manisa Basket, Serhat Çetin ile asistan koç olarak anlaştı.

Kaynak: DHA

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