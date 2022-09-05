Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Manisa'da başladı - Son Dakika
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Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Manisa'da başladı

05.09.2022 15:42
Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Manisa'da başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi müsabakaları başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi müsabakaları başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu, Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akıncılar Tenis Kulübünce düzenlenen ve 5 gün sürecek turnuvaya 13 ilden 60 sporcu katıldı.

İlçedeki 4 tenis kortunda yapılacak müsabakalarda lisanslı tenisçi olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya da Demirci Akıncıları Spor Kulübüne bağlı 5 sporcu ile turnuvada yarışacak.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada Demirci'nin ulusal spor turnuvalarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirterek, "Turnuva 9 Eylül'de final maçları ve kupa töreni ile sona erecek." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Mustafa Gemalmaz da 7 yıldır tenis oynadığını ifade ederek, Demirci'deki tesisleri çok beğendiğini söyledi.

İstanbul TED Spor Kulübü sporcusu Şehrazat Dağcı ise turnuvayı şampiyon tamamlamak istediğini dile getirerek, "Demirci'deki spor organizasyonları gittikçe daha güzel oluyor. Her yerden sporcular ilçeye geliyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Manisa, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Manisa'da başladı - Son Dakika

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