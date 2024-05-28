Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi başladı - Son Dakika
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Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi başladı

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi başladı

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi, İstanbul'da başladı. Kongre, üç gün sürecek ve bireysel teknik ve taktik antrenman yaklaşımları gibi konuları ele alacak. Açılış programında Türk Müziği Topluluğu konser verirken, kongreye Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, teknik direktörler ve akademisyenler katıldı. Kongrenin düzenlenmesiyle futbolun bilimsel altyapısı güçlendirilecek ve futbolun gelişimine katkı sağlanacak.

28.05.2024 13:17
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Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen "Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi" İstanbul'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde üç gün sürecek kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uslu şefliğindeki Türk Müziği Topluluğu konser verdi.

Programa Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar, teknik direktörler Cevat Güler, Hamza Hamzaoğlu, Tamer Tuna, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un genel müdürü Renay Onur ile çok sayıda antrenör ve akademisyen katıldı.

Ana teması "Bireysel Teknik ve Taktik Antrenman Yaklaşımları" olarak belirlenen kongrede, spor biliminin bireysel teknik, taktik ve kondisyonel gelişimi ile performans koruyucu antrenman modelleri de ele alınacak.

Açılış programında konuşan rektör Mustafa Kurt, kongrenin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Futbol dünyanın gündemini etkileyecek, dünya spor ekonomisinin en büyük parçalarından biri. Böylesine güçlü bir yapının arka planında çok geniş bir bilimsel altyapı ve futbolu doğrudan etkileyen birçok bilim dalı yer almaktadır. Bilimin birçok alanından oldukça etkili bir şekilde faydalanan futbolun ulusal ve uluslararası düzeylerdeki bilimsel çalışmalarla daha güçlü bir altyapıya kavuşturulmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kongrenin ana temasının bireysel teknik ve taktik antrenman yaklaşımları olduğuna değinen Kurt, "Kongremizin spor bilimine bireysel teknik, taktik ve kondisyonel gelişmelere farklı görüşlerden ve perspektiflerden bakmamızı sağlayacak olması açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Kongremizin, futbolun ve futbolcunun gelişiminde bireysel teknik, antrenman ve performansın bilimsel bir çatı altında tüm yönleriyle ele alınacak olması açısından önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar ise "Futbola olan ilgi mevcut bilimsel bilgi ve teknolojinin sürekli gözden geçirilmesini, yenilenmesini ve yeni beklentilere uygun olarak biçimlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Spor bilimleri de farklı bilim alanlarındaki yeni yaklaşımların ve teknolojik yeniliklerin futbola taşınabileceği anlamına ilişkin bilimsel bilgi üretimini hızlandırmakta, üretilen bilgiyi düzenlenen çeşitli organizasyonlarda paylaşıma ve tartışmaya açmaktadır." şeklinde görüş belirtti.

Kongre ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Güven Erdil, yaklaşık 15 yıldır futbol ve bilim kongresi yapılmadığını belirterek, "Büyük bir boşluk vardı. Bu yolculuğa çıktık. Zor ve meşakatli bir süreçti. Son 50 yılda 100'den fazla spor bilimleri fakültesi ve BESYO kuruldu. Bütün profesyonel kulüplerimizde akademisyen hocalarımız var. Teknik direktörlerimiz de spor bilimcileri tercih etmeye başladı. En sonunda yetenekli çocuklar çıkmaya başladı. Biraz daha fazla yetiştirmemiz lazım. Hala eksiklerimiz var. Bu tip toplantıların 15 yılda bir değil de 2 senede bir olması lazım. Bunun için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Eröğüt: "Kongrenin paydaşı olmak büyük bir mutluluk"

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, "TFF olarak böyle önemli uluslararası futbol kongresinin paydaşı olmak büyük bir mutluluk." dedi.

Federasyon faaliyetlerinden bahseden Eröğüt, "Ekim ayında Türk halkına güzel bir müjde verdik. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ülkemizde yapılacak. 2008'den beri peşinde olduğumuz bir hayaldi ve sonunda buna ulaştık. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali Beşiktaş Stadı'nda, 2027 Konferans Ligi finali ise İstanbul veya Ankara'da düzenlenecek. Bunlar, ülkemiz adına çok güzel gelişmeler. 2027'de Avrupa Oyunları da Türkiye'de yapılacak. Bu organizasyon da bizim için çok kıymetli. Bu organizasyonların ülkeye alınmasından çok büyük emekler var. 2032'ye sekiz sene var. Tüm paydaşların üzerine büyük görev düşüyor. Devletimiz üzerine düşeni yaptı. 50'den fazla stadımız, 1 milyondan fazla koltuk kapasitemiz var. Bu muazzam bir kapasite. Tüm şehirlerimizin belediyeleri hazırlıklarını yapacak. Üniversitelerin de bu süreçlerin paydaşı olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış töreninde Şenes Erzik, Sinan Vardar, Atilla Gökçe ve çok sayıda akademisyen ile davetliye Türk sporu ve futboluna katkılarından dolayı plaket verildi.

Kaynak: AA

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