Marmaris Yarış Haftası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda beşinci gün yarışlarıyla şampiyonlar belli oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katıldı.

Beşinci gün yarışlarında Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre start vermesinin ardından körfezde ve açık denizde yarıştı.

IRC ve IRCCHR sınıfı yatlar, son günü tek yarışla tamamladı. Yelkenli yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, gazetecilere, keyifle başladıkları yarış haftasında her gün rüzgarın yarış yapmaya imkan sağladığını belirterek, yelkencilerin güzel bir hafta yaşadıklarını belirtti.

Yatların 5 gün boyunca iki grup ve 10 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında verilecek.

Yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1: Tavatuy-Pavel Kuznetsov

IRC2: Rossko Racer-Timofev Zhbankov

IRC3: ST.Anna-Vlas Kadetov

IRC4: Bogatyr-Igor Rytov

IRC5: Zacapa- Selim Kakış

IRC6: Lettland-Igor Bukovskis

IRCCHR1: Deneb-Andrey Novikov

IRCCHR2: Capella II-Dmitry Komarov

IRCCHR3: Before Sunrise-Andrei Morozov

IRCCHR4: Kaçamak-Olga Koriakova