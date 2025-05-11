Martin Couvra Türk Hava Yolları Açık\'ı Kazandı

Mehmet KILIÇASLAN/ SERİK (Antalya), ( DHA)- DÜNYANIN en iyi golfçülerini buluşturan Turkish Airlines Open'da Fransız Martin Couvra zirveye çıktı. Toplamda 267 vuruşla zirveye çıkan genç oyuncu 467 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. Türk oyuncu Leon Açıkalın, başarılı oyununu son raundda da sürdürdü.

Altı yıl aradan sonra yeniden Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open'da Fransız Martin Couvra şampiyon oldu. DP Dünya Turu'nda çaylak sezonunu yaşayan 22 yaşındaki golfçü turnuvayı 267 vuruşla (-17) Haotong Li ve Jorge Campillo'nun iki vuruş önünde bitirerek kariyerinin ilk Tur kupasına ulaştı.

DP Dünya Turu'nun Avrupa kıtasındaki ilk turnuva özelliği taşıyan Turkish Airlines Open'ın final raundu büyük çekişmeye sahne oldu. Martin Couvra ile birlikte Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge Campillo üst üste yaptıkları birdie'lerle lider İngiliz Brandon Robinson Thompson ile aradaki farkı kapatmaya başladı. Turnuvanın ilk günü liderliği paylaşan Couvra, ilk altı çukurda yaptığı dört birdie ile Robinson Thompson'ı yakaladı. İlk beş çukurda üç birdie yapan Li de toplamda -14'e yükselerek liderliğe ortak oldu. Couvra sekizinci çukurdaki bogey'sinden sonra -13'e gerilerken, Li de dokuzuncu çukurda birdie yaparak -15'e yükseldi ve aradaki farkı ikiye çıkardı. Couvra, 10. çukurda bogey yapmasına rağmen sonraki dört çukurda dört birdie yaparak toplamda -17 ile liderliği ele geçirdi. 12. çukurda eagle'ı kaçıran Haotong Li ise 13. çukurda bogey yaparak geriye düştü ve son beş çukuru par ile geçerek farkı kapatamadı.

267 vuruşla (-17) şampiyon olan Martin Couvra'nın ardından Haotong Li ve Jorge Campillo 269 vuruşla (-15) ikinciliği paylaştı. Couvra, Turkish Airlines Open'ı 2013 ve 2015 yıllarında kazanan Victor Dubuisson'un ardından turnuvayı kazanan ikinci Fransız oyuncu oldu. Haotong Li ise 2016 ve 2018'den sonra üçüncü kez turnuvada ikinci sırada kaldı.

ŞAMPİYON COUVRA'YA ÖDÜLÜNÜ BAKAN BAK TAKDİM ETTİ

2025 Turkish Airlines Open şampiyonu Martin Couvra'ya kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur takdim etti. Törene eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Fikret Öztürk de katıldı. Törende Leon Açıkalın'a da 'en başarılı yerli oyuncu' kupası verildi.

Turnuvayı şampiyon olarak bitiren Fransız Martin Couvra şampiyonluk kupasının yanısıra 467 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu. Genç oyuncu ödül töreni sonrası dört gün boyunca turnuvada görev yapan gönüllülerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALKIŞLAR LEON AÇIKALIN'A

Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunu yaptığı GoTürkiye, Bilyana Golf, Süral Su, Anadolu Hastanesi ve Golf International'ın destek verdiği organizasyonda ilk iki günkü oyunuyla final raunduna kalan Leon Açıkalın son gün 68 (-3) oynayarak turnuvadaki en iyi skorunu yaptı. Turnuvayı 277 vuruşla (-7) bitiren ve 10 oyuncuyla 33. sırayı paylaşan Açıkalın, Carya Golf Kulübü'nde elde ettiği başarının kendisine yeni kapılar açacağına inandığını söyledi.

Turkish Airlines Open sonrası 22 saatlik bir yolculukla Amerika Açık Elemeleri'ne katılmak üzere Los Angeles'a uçacağını belirten Açıkalın, "Oyunumun kesinlikle daha iyi yöne gittiğini görüyorum. Burada yakaladığım fırsatı iyi kullanmak istiyorum" diye konuştu.