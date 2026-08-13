Matchoi Djalo Nacional'e Transfer Oldu - Son Dakika
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Matchoi Djalo Nacional'e Transfer Oldu

Matchoi Djalo Nacional\'e Transfer Oldu
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Başakşehir, futbolcusu Matchoi Djalo'nun Portekiz'in Nacional takımına transferini duyurdu.

İSTANBUL Başakşehir, futbolcusu Matchoi Djalo'nun Portekiz Premier Lig ekiplerinden Nacional'e transfer olduğunu açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Matchoi Djalo'ya kulübe verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi. Başakşehir FK, "Futbolcumuz Matchoi Djalo, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Nacional'e transfer olmuştur. Djalo'ya kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Nacional, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Matchoi Djalo Nacional'e Transfer Oldu - Son Dakika

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