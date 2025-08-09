Mauro Icardi: Türkiye, Arjantin'den başka bir seviye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mauro Icardi: Türkiye, Arjantin'den başka bir seviye

Mauro Icardi: Türkiye, Arjantin\'den başka bir seviye
09.08.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Telefe'ye verdiği röportajda Türkiye'deki futbol fanatikliğini övdü. Icardi, her gün antrenmana geldiğini ve burada yaşamanın bir zevk olduğunu belirtti. İstanbul'daki hayatı hakkında konuşan Icardi, insanların tutkulu olduğunu ve bu durumun hem güzel hem de zor olduğunu ifade etti. Icardi ayrıca, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığını ve oynamayı özlediğini dile getirdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Telefe'ye açıklamalarda bulundu. Icardi, Türkiye'deki hayatı ve Galatasaray hakkında konuştu.

'TÜRKİYE BAŞKA BİR SEVİYE'

Türkiye'deki fanatikliğin Arjantin'den farklı olduğunu dile getiren Icardi, "Burada fanatiklik inanılmaz. Aslında her zaman Arjantin'de futbolun çok fanatik olduğunu ve taraftarların çok tutkulu olduğunu söylerim ama burası... Başka bir seviye." dedi.

Mauro Icardi: Türkiye, Arjantin'den başka bir seviye

"SOKAĞA ÇIKMAK ÇOK ZOR'

İnsanların ilgisinin sürekli üzerinde olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Şu anda her gün antrenmana geliyorum. Burası yeni bir merkez, evimden on dakika uzaklıkta. Sokağa çıkmak çok zor çünkü insanlar çok tutkulu. Üzerinize geliyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu hem güzel hem de kötü bir şey. Sahada ya da burada antrenmanda insanların sevgisini görmek güzel bir şey. Antrenmanı izlemeye gelenler de var. Bir yere gidersem şoförüm ve güvenlik görevlisi ile gidiyorum. Tam olarak gitmek istediğim yere gidiyorum ve hemen ayrılıyorum. Bu, turistler için bir lüks. Buraya çok insan geliyor ve burada yaşayabilmek, burada olmak bir zevk." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL OYNAMAYI ÖZLEDİM"

Futbol sahalarına dönmeyi özlediğini açıklayan Arjantinli yıldız, "Sakatlığım nedeniyle Arjantin'de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve maçlara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için iznim yok ama bir iki ay içerisinde oynayabileceğim." sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi: Türkiye, Arjantin'den başka bir seviye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti

15:59
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
20:36
Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
20:28
Real Madrid’den gizli maç Xabi Alonso’nun Arda tercihi şaşkınlık yarattı
Real Madrid'den gizli maç! Xabi Alonso'nun Arda tercihi şaşkınlık yarattı
20:17
TFF, Alanyaspor’un masraflarını Fenerbahçe’den tahsil edecek
TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 17:06:32. #7.11#
SON DAKİKA: Mauro Icardi: Türkiye, Arjantin'den başka bir seviye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.