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Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi - Son Dakika
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Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi sonrasında tansiyon sorunu yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'ye döndü. Havaalanı çıkışı basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" dedi. Yaşanan kriz sonrasında bir rahatsızlık yaşayan Büyükekşi, sağlık durumunun sorulması üzerine ise "Şimdi daha iyiyim" yanıtını verdi.

30.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 17:22
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa rezaleti sonrası tansiyonu çıkan ve geceyi Riyad'da geçiren Mehmet Büyükekşi, Türkiye'ye döndü.

"İYİ SENELER DİLİYORUM, ŞİMDİ DAHA İYİYİM"

Havalimanı çıkışında direkt aracına binen Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" ifadelerini kullandı. Yaşanan kriz sonrasında bir rahatsızlık yaşayan Büyükekşi, sağlık durumunun sorulması üzerine ise "Şimdi daha iyiyim" yanıtını verdi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Suudi yetkililerin, Atatürk tişörtüne ve pankartlarına izin vermemesi üzerine, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maça çıkmamasıyla yaşanan krizin yankıları devam ediyor.

20 GÜNDE 3 SKANDAL

Süper Kupa'nın da ertelenmesiyle birlikte Türk futbolunda son 20 gün içinde yaşanan olaylar marka değerine büyük zarar verdi. Peş peşe gerçekleşen skandallar uluslararası platformlarda büyük yankı uyandırdı.

HAKEM MELER'E SALDIRI

11 Aralık'ta dönemin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Artık yeter diyoruz! Yeter!" açıklamasıyla dikkat çekerken, maçların süresiz olarak ertelendiği açıklandı. Yaşanan saldırı olayı dünyada gündem olurken, daha sonra ise maçların bir haftalığına ertelendiği ortaya çıktı ve takımlar bir sonraki hafta sahaya çıktı.

İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler bir hafta sonra yeniden başladı. Sahasında Trabzonspor'u konuk eden İstanbulspor, 2-1 yenik durumda olduğu maçın 73. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı. İstanbulspor'un bu kararı tıpkı hakem Meler'e saldırı gibi dünyada gündem olurken, sarı-siyahlılar Trabzonspor maçında hükmen yenik sayıldı ve 3 puan silme cezası aldı.

DEV FİNAL İPTAL OLDU

Dün ise Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Suudi Arabistan'daki Süper Kupa karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin verilmezken, maç günü yaşanan krizin ardından karşılaşma iptal edildi.

Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi\'den ilk görüntü geldi
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Birgit artık ya. Yanıtla 10 2

Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan, Süper Kupa, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi - Son Dakika
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