Melikgazi Belediyespor Türkiye finallerine veda etti

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Tokat'ta düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen Melikgazi Belediyespor, Bursa BüyükşehirBelediyespor'a 3-0 yenilerek Türkiye finallerine veda etti.

Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası final maçları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanıyor. Türkiye'nin en iyi 32 takımının katıldığı finallerde yer alanMelikgazi Belediyespor, mücadele ettiği E Grubu'nda Gebze Belediyespor'un ardından ikinci olarak ismini son 16 takımı arasına yazdırdı. Çapraz eşleşme sonucunda B Grubu lideri Bursa BüyükşehirBelediyespor ile eşleşen Kayseri ekibi; rakibine 3-0 yenilerek çeyrek finalin kapısından döndü.

Oynanan son 16 tur maçları sonunda Halkbankası, Altekma, TVF SporKulübü,Es Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Konya BüyükşehirBelediyespor ve Ziraat Bankası takımları çeyrek finale yükseldi. - KAYSERİ